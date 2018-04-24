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16:30 (мск), источник: Чердак

«Обстрел» облаков из лазеров поможет сделать метеорологические прогнозы точнее

А теоретическая модель рассеяния света на перистых облаках предскажет количество тепла в атмосфере.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 62% 768 мм рт. ст. 4 м/с

Ученые под руководством Александра Коношонкина из Томского государственного университета и Института оптики атмосферы им. В. Е. Зуева СО РАН разработали теоретическую модель рассеяния света на перистых облаках при лазерном зондировании. Благодаря ее использованию зондирование станет более эффективным и позволит сделать прогноз погоды точнее, сообщает сайт Томского государственного университета.

Перистые облака находятся на высоте 8−12 километров и состоят из кристаллов льда размером от 10 микрон до 1 мм. Форма кристаллов также различается. Ученые выделяют три основные: выпуклые шестигранники, пластинки и столбики. При этом кристаллы могут также объединяться между собой. Разная форма и размеры кристаллов определяют то количество солнечной энергии, которое будет «задержано» перистыми облаками, и то, что достигнет поверхности Земли. Именно поэтому этот вид облаков оказывает такое большое влияние на погоду и климат на планете.

Томские ученые изучили, как через облака проходит излучение лидара — прибора, который позволяет исследовать далекие объекты с помощью отправки светового (в данном случае лазерного) импульса. Расчеты позволили построить модель происходящих в перистых облаках процессов, используя которую можно учесть вклад, который они вносят в регуляцию поступления к поверхности планеты солнечной энергии.

Итоговую модель ученые планируют представить в Росгидромет, чтобы внедрить ее в общую программу прогнозирования погоды в нашей стране.

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