В Петербурге одобрено троекратное расширение Музея Фаберже
Реконструкция за два года должна соединить все части дворцового комплекса.
Реконструкция за два года должна соединить все части дворцового комплекса.
Главгосэкспертиза одобрила троекратное расширение Музея Фаберже в Петербурге. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве. Музею отдадут западную часть дворца
Как отмечают в петербургском филиале Главгосэкпертизы, работы продлятся 24 месяца, после чего общая площадь западной части дворца увеличится с 686 до 23 189 кв. метров. Реконструкцию оплатит
«Аварийные конструкции и стены поперечного и заднего флигелей будут демонтированы с последующим восстановлением их исторической конфигурации. Утраченный лицевой фасад поперечного флигеля дворца восстановят на основании иконографических материалов», — подчеркнули в Главгосэкспертизе.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, реконструкция позволит связать дворцовый комплекс воедино, а посетители сумеют обходить парадные залы по кругу. Ожидается, что проект завершат к 2020 году.
Дом на набережной Фонтанки, 21, является объектом культурного наследия федерального значения. Его построили для семьи графов Воронцовых, в 1799 году он перешел дворянскому роду Нарышкиных, при которых здание значительно расширилось. Когда в 1846 году Софья Нарышкина вышла замуж за будущего предводителя петербургского дворянства Петра Шувалова, в истории дворца на Фонтанке появился третий владелец, который кардинально расширил западную часть здания — как раз ту, которую в наши дни решено приспособить для современного использования под
Дворец на Фонтанке не раз подвергался перепланировке и менял хозяев. После национализации в 1918 году здесь располагались Музей дворянского быта, конструкторские бюро, Дом печати и Дом дружбы народов.
В 2006 году правительство Петербурга передало дворец в аренду фонду Вексельберга для создания здесь музея частных коллекций. В 2013 году после масштабной реставрации открылся музей Карла Фаберже, в частности — пасхальные яйца, принадлежавшие российской императорской семье, которые вывезли за границу после революции и которые Виктор Вексельберг выкупил в начале 2000-х годов.