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15:21 (мск), источник: ИА REGNUM

В Петербурге одобрено троекратное расширение Музея Фаберже

Реконструкция за два года должна соединить все части дворцового комплекса.

Источник: ИА REGNUM

Главгосэкспертиза одобрила троекратное расширение Музея Фаберже в Петербурге. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве. Музею отдадут западную часть дворца Нарышкиных-Шуваловых на набережной Фонтанки, 21, литера А. Основу экспозиции музея составляет крупнейшая в мире коллекция ювелирных произведений фирмы Карла Фаберже.

Как отмечают в петербургском филиале Главгосэкпертизы, работы продлятся 24 месяца, после чего общая площадь западной части дворца увеличится с 686 до 23 189 кв. метров. Реконструкцию оплатит культурно-исторический фонд Виктора Вексельберга «Связь времен». Инвестиции составят 1,5 млрд рублей.

За два года предполагается сделать комплексный ремонт, отреставрировать и приспособить под музейно-выставочный комплекс западную часть дворца Нарышкиных-Шуваловых, восстановить исторические габариты парадного двора и фасада поперечного флигеля, разрушенного авиабомбой в 1942 году.

«Аварийные конструкции и стены поперечного и заднего флигелей будут демонтированы с последующим восстановлением их исторической конфигурации. Утраченный лицевой фасад поперечного флигеля дворца восстановят на основании иконографических материалов», — подчеркнули в Главгосэкспертизе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, реконструкция позволит связать дворцовый комплекс воедино, а посетители сумеют обходить парадные залы по кругу. Ожидается, что проект завершат к 2020 году.

Дом на набережной Фонтанки, 21, является объектом культурного наследия федерального значения. Его построили для семьи графов Воронцовых, в 1799 году он перешел дворянскому роду Нарышкиных, при которых здание значительно расширилось. Когда в 1846 году Софья Нарышкина вышла замуж за будущего предводителя петербургского дворянства Петра Шувалова, в истории дворца на Фонтанке появился третий владелец, который кардинально расширил западную часть здания — как раз ту, которую в наши дни решено приспособить для современного использования под музейно-выставочный комплекс.

Дворец на Фонтанке не раз подвергался перепланировке и менял хозяев. После национализации в 1918 году здесь располагались Музей дворянского быта, конструкторские бюро, Дом печати и Дом дружбы народов.

В 2006 году правительство Петербурга передало дворец в аренду фонду Вексельберга для создания здесь музея частных коллекций. В 2013 году после масштабной реставрации открылся музей Карла Фаберже, в частности — пасхальные яйца, принадлежавшие российской императорской семье, которые вывезли за границу после революции и которые Виктор Вексельберг выкупил в начале 2000-х годов.

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