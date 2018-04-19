В Воронежской области открыли 26 интермодальных маршрутов
В электричках можно купить билет на автобусы, следующие в 3 направлениях.
В электричках можно купить билет на автобусы, следующие в 3 направлениях.
Представители ППК «Черноземье» и Центрального автовокзала Воронежа открыли 26 новых интермодальных маршрутов в регионе, сообщила
Интермодальность подразумевает, что часть маршрута осуществляется на автобусе, а часть — на электричке. У пассажиров нет необходимости покупать билеты на поезд и автобус в двух кассах. Подробную информацию о расписании маршрутов можно узнать по телефонам 8 (473) 265 16 40 и 8 (473) 246 04 158 (Центральный автовокзал Воронежа).
Интермодальные маршруты стали открывать в Воронежской области в 2016 году. С ноября-2016 у жителей региона появилась возможность покупать в одной кассе билеты на электричку до Лисок и автобус от Лисок до Среднего Икорца, Острогожска или Колыбелки.