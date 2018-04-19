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15:19 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области открыли 26 интермодальных маршрутов

В электричках можно купить билет на автобусы, следующие в 3 направлениях.

Источник: РИА "Воронеж"

Представители ППК «Черноземье» и Центрального автовокзала Воронежа открыли 26 новых интермодальных маршрутов в регионе, сообщила пресс-служба ППК «Черноземье» в среду, 18 апреля. Жители Воронежской области смогут купить в электричках билеты на автобусы, которые следуют в Землянском, Семилукском и Рамонском направлениях.

Интермодальность подразумевает, что часть маршрута осуществляется на автобусе, а часть — на электричке. У пассажиров нет необходимости покупать билеты на поезд и автобус в двух кассах. Подробную информацию о расписании маршрутов можно узнать по телефонам 8 (473) 265 16 40 и 8 (473) 246 04 158 (Центральный автовокзал Воронежа).

Интермодальные маршруты стали открывать в Воронежской области в 2016 году. С ноября-2016 у жителей региона появилась возможность покупать в одной кассе билеты на электричку до Лисок и автобус от Лисок до Среднего Икорца, Острогожска или Колыбелки.

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