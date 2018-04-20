«Я был близок к смерти»: в Британии женщину впервые осудили за домашнее насилие

Уорт обвиняется в том, что в течение нескольких лет издевалась над своим возлюбленным, 22-летним Алексом Скилом, страдающим гидроцефалией.

В интервью британским СМИ Скил рассказал, что его девушка в течение почти четырех лет причиняла ему не только моральный, но и физический вред, в результате чего он оказался на волосок от смерти.

По словам молодого человека, Джордан наносила ему раны ножом, поливала его кипятком, запрещала спать с ней в одной постели и решала, какую одежду ему нужно носить.

Кроме того, девушка запрещала своему возлюбленному контактировать с родственниками и друзьями, ломала его мобильные телефоны и даже контролировала его страницу в «Фейсбуке».

«Счастливая пара»

Алекс Скил рассказывает, что познакомился с Джордан, когда ему было 16 лет, оба они на тот момент учились в Бедфордском колледже. Она стала его первой девушкой, до этого у него не было серьезных отношений.

Как пишет газета Sun, Джордан Уорт росла в благополучной, любящей семье, хорошо училась в школе и в Университете Хартфордшира и хотела стать учителем. Девушка также занималась волонтерской работой в приютах для животных и собирала деньги на помощь детям в Африке.

Британские СМИ публикуют фотоснимки, на которых Алекс и Джордан выглядят счастливой парой: они отдыхают вместе, целуются и улыбаются в объектив.

Однако, судя по рассказам Скила, идиллия была лишь фасадом, за которым скрывались по-настоящему страшные вещи, достойные голливудского фильма ужасов.

«Иди и умри!»

«Физическое насилие началось девять месяцев назад, а четыре года до этого продолжались моральные унижения», — признается Алекс в интервью изданию Daily Mail.

Молодой человек говорит, что его родственники знали о том, что Джордан оказывает на него моральное давление, однако не подозревали о физическом насилии с ее стороны.

Она два года старалась держать меня подальше от них. У меня очень любящая семья, любящие родители, но она не давала мне говорить с ними. Она била меня и шпарила кипятком, ранила мне руки, утверждая, что я говорил со своей семьей, хотя я этого не делал. Алекс

Ситуация усугублялась тем, что Скил страдал гидроцефалией (водянкой головного мозга), что делало его еще более уязвимой жертвой насилия.

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Физическое насилие со стороны девушки начиналось с простых толканий и тычков, однако постепенно приняло угрожающие масштабы, признается пострадавший.

«Я помню, как однажды она ударила меня по голове штекером для ноутбука, у меня началось кровотечение, я сказал: «Пожалуйста, помоги мне». Я наклонил голову, кровь продолжала течь. Она пошла вверх по лестнице, я снова попросил: «Пожалуйста, помоги мне», а она сказала: «Иди и умри!» — говорит Алекс.

Молодой человек подумал, что хуже быть уже не может, однако после этого девушка придумала новый вид мучений: она стала поливать его кипятком, когда он спал.

«Меня будила боль от кипящей воды на моей коже. Иногда я просыпался посреди ночи, когда это случалось», — рассказывает бывший бойфренд Джордан.

На волосок от смерти

Алекс сильно потерял в весе, его тело покрылось ушибами и ранами, однако он не решался рассказать кому-то о том, что происходит у него дома. Джордан, в свою очередь, запрещала ему посещать врачей.

Насилие прекратилось только после того, как в июне прошлого года соседи Алекса и Джордан вызвали полицию, испугавшись громких криков, доносившихся из их дома.

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Прибывшие на место медики диагностировали у молодого человека увечья на руке и ожоги второй и третьей степени.

После этого Скил переехал к своим родителям в Бедфорде. По его словам, к тому моменту он похудел почти на 18 кг и весил около 44 кг. Он опасался, что его раны могли воспалиться, и это могло привести к ампутации.

Мне сказали, что если бы я остался там дольше, я бы умер. Врачи и полицейские сошлись во мнении: мне оставалось прожить еще дней 10. Алекс

В ходе процесса, который проходит в Королевском суде Лутона, судья заявил, что Уорт призналась, что применяла физическое насилие в отношении своего бывшего бойфренда, в том числе с использованием ножа и кипятка.

Согласно решению суда, девушке запрещено контактировать с Алексом Скилом на бессрочный период.