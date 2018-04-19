В Омской области объявили штормовое предупреждение

Источник: Комсомольская правда

Обь-Иртышское УГМС обещали, что лед на Иртыше вскроется примерно 16 апреля. Сейчас прогноз немного скорректировали, по предварительным данным, ледоход начнется уже сегодня, 19 апреля. В связи с этим регионального МЧС объявляет штормовое предупреждение.

— В 14 час на Иртыше у рабочего поселка Черлак продолжают наблюдаться «подвижки льда» с подъемом уровней. При вскрытии ледяного покрова и прохождении ледохода, в условиях заторных явлений, может возникнуть паводкоопасная ситуация, при которой возможно подтопление территории поселка Затон Черлакского района, расположенного в пойме реки Иртыш, — предупреждает пресс-служба регионального МЧС.