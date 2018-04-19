В Омской области объявили штормовое предупреждение
В связи с ледоходом может начаться паводок.
В связи с ледоходом может начаться паводок.
— В 14 час на Иртыше у рабочего поселка Черлак продолжают наблюдаться «подвижки льда» с подъемом уровней. При вскрытии ледяного покрова и прохождении ледохода, в условиях заторных явлений, может возникнуть паводкоопасная ситуация, при которой возможно подтопление территории поселка Затон Черлакского района, расположенного в пойме реки Иртыш, — предупреждает
При возникновении ЧС местные жители могут сообщать дежурным по телефонам: 01, 25−83−26, 44−91−00.