Над Керченским проливом пролетит гигантский аэростат «Россия»

Уникальное воздухоплавательное судно поднимут в небо над Керчью 6 мая.

Не заметить «Россию» будет сложно: объем аэростата — 4 тыс. куб. метров, а это значит, что он может вместить в себя как минимум два обычных воздушных шара. Еще одна отличительная особенность судна — на его оболочку нанесены российский триколор и флаги всех субъектов страны.

Гигантский корабль будет бороздить воздушные просторы над невидимой линией соприкосновения Крыма и материковой части России.

— Он является уменьшенной копией рекордного аэростата объемом в 100 тыс. кубических метров, который сейчас изготавливает фирма Cameron Balloons для стратосферного научно-исследовательского полета Федора Конюхова по заказу генерального партнера проекта — благотворительного фонда святителя Луки (Войно-Ясенецкого), — пояснили в Федерации воздухоплавания.

Необычная акция, претендующая на рекорд, пройдет при поддержке Русского географического общества и межрегиональной общественной организации «Русское единство». Пилотировать аэростатом будет Виталий Ненашев — президент федерации Ставропольского края.

По словам организаторов, суть рекорда заключается в том, что «Россия» станет первопроходцем по относительно короткому, но сложному воздушному пути. Раньше перелеты на большой высоте не совершались из-за переменчивости морских ветров в этой зоне.