Над Керченским проливом пролетит гигантский аэростат «Россия»
Благотворительный фонд Федора Конюхова запланировал новый рекорд накануне Дня Победы.
Благотворительный фонд Федора Конюхова запланировал новый рекорд накануне Дня Победы.
Уникальное воздухоплавательное судно поднимут в небо над Керчью 6 мая.
Не заметить «Россию» будет сложно: объем аэростата — 4 тыс. куб. метров, а это значит, что он может вместить в себя как минимум два обычных воздушных шара. Еще одна отличительная особенность судна — на его оболочку нанесены российский триколор и флаги всех субъектов страны.
Гигантский корабль будет бороздить воздушные просторы над невидимой линией соприкосновения Крыма и материковой части России.
— Он является уменьшенной копией рекордного аэростата объемом в 100 тыс. кубических метров, который сейчас изготавливает фирма Cameron Balloons для стратосферного
Необычная акция, претендующая на рекорд, пройдет при поддержке Русского географического общества и межрегиональной общественной организации «Русское единство». Пилотировать аэростатом будет Виталий Ненашев — президент федерации Ставропольского края.
По словам организаторов, суть рекорда заключается в том, что «Россия» станет первопроходцем по относительно короткому, но сложному воздушному пути. Раньше перелеты на большой высоте не совершались
Предполагают, что воздухоплавательный