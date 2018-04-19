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15:49 (мск), источник: АиФ Крым

Крымчане стали жить на год дольше — власти полуострова

Власти Крыма отметили, что в республике создаются благоприятные социальные условия.

Источник: Аргументы и факты

Министр экономического развития Крыма Наталья Чабан в ходе четвертого ЯМЭФ отметила, что в республике создаются благоприятные социальные условия, передает корреспондент «АиФ-Крым».

По её словам, продолжительность жизни крымчан увеличилась на год, растёт также население республики.

«Это означает, что люди приезжают сюда надолго, что они находят Крым привлекательным», — отметила она.

Некоторые задачи, поставленные к 2020 году, также поспособствуют социальной привлекательности полуострова. Это, например, ввод к 2020 году в эксплуатацию современного медицинского центра, где будет вестись и большая научная работа.

Напомним, что в октябре прошлого года сообщалось, что на строительство нового многопрофильного республиканского медцентра выделили 9 млрд рублей.

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