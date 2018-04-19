Крымчане стали жить на год дольше — власти полуострова
Власти Крыма отметили, что в республике создаются благоприятные социальные условия.
Власти Крыма отметили, что в республике создаются благоприятные социальные условия.
Министр экономического развития Крыма Наталья Чабан в ходе четвертого ЯМЭФ отметила, что в республике создаются благоприятные социальные условия, передает корреспондент «АиФ-Крым».
По её словам, продолжительность жизни крымчан увеличилась на год, растёт также население республики.
«Это означает, что люди приезжают сюда надолго, что они находят Крым привлекательным», — отметила она.
Напомним, что в октябре прошлого года сообщалось, что на строительство нового многопрофильного республиканского медцентра выделили 9 млрд рублей.