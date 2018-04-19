В Краснодаре из-за ремонта изменят схему движения трех трамвайных маршрутов
Ремонт на пересечении улицы Железнодорожной и Дмитриевской Дамбы будут вести с 20 по 25 апреля с 22:00 до 5:00.
Ремонт на пересечении улицы Железнодорожной и Дмитриевской Дамбы будут вести с 20 по 25 апреля с 22:00 до 5:00.
В связи с этим в вечернее время изменят схему движения трех трамвайных маршрутов — № 4, 5, 8.
Трамваи № 4 с 21:00 будут следовать из Комсомольского микрорайона по улице Садовой до Декабристов. Последние вагоны по обычному маршруту проследуют из Комсомольского микрорайона в 20:43, от улицы Индустриальной — в 21:40 (в выходные дни — в 20:34 и 21:34).
Трамваи № 5 с 21:30 из Пашковского микрорайона и от улицы Солнечной поедут по улице Садовой в обоих направлениях. Последние вагоны на улице Коммунаров проследуют от Солнечной — в 21:12, от улицы Бершанской — в 21:23 часов (в выходные дни — в 21:09 и 21:21).
Трамваи № 8 с 21:30 часов от хладокомбината и от улицы Солнечной также будут следовать по Садовой в обоих направлениях. Последние вагоны на улице Коммунаров поедут от улицы Солнечной — в 21:07, от хладокомбината — в 21:26 (в выходные дни — в 21:17 и 21:16), сообщает