1 мая на площади Куйбышева в Самаре пройдет шоу каскадеров
Жителей Самары зовут поучаствовать в празднике Весны и Труда, который пройдет 1 мая на площади имени В. В. Куйбышева.
Жителей Самары зовут поучаствовать в празднике Весны и Труда, который пройдет 1 мая на площади имени В. В. Куйбышева.
Как сообщает департамент информационной политики, в этот день в 11:00 там состоится праздничное шествие трудовых коллективов, а после него — шоу каскадеров, в ходе которого жители и гости города смогут увидеть экстремальные трюки и вальсирующие автомобили. Кроме того, на площади будет организована выставка новинок и ретроавтомобилей от ПАО «АвтоВАЗ».
Вход на трибуны — свободный. Попасть на площадь можно будет через КПП с улиц Галактионовской/Вилоновской и Галактионовской/Красноармейской.