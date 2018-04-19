1 мая на площади Куйбышева в Самаре пройдет шоу каскадеров

Как сообщает департамент информационной политики, в этот день в 11:00 там состоится праздничное шествие трудовых коллективов, а после него — шоу каскадеров, в ходе которого жители и гости города смогут увидеть экстремальные трюки и вальсирующие автомобили. Кроме того, на площади будет организована выставка новинок и ретроавтомобилей от ПАО «АвтоВАЗ».