Кабмин утвердил новый регламент о режиме тишины

«Я как мать двоих детей полностью с этим согласна».



В полиции говорят, что жалобы на шум во время проведения ремонта, самые распространённые.



«В многоэтажках опрашиваем соседей с верхних и нижних этажей. А если говорить о частных домах, то владельцев соседних домов. На наш участок в среднем приходится до семи жалоб на ремонтные работы», — сказал сотрудник ИП Центр Лучиан Блага.



Некоторые граждане, тем временем, полагают, что ремонт можно делать и позже, если это не беспокоит других.



«Ремонт бывает разный, это вещь неизбежная, можно иногда и позже проводить».



«Надо говорить с жильцами, кто-то сможет сделать, кто-то нет».



«Граждане возвращаются с работы после пяти вечера, у рабочих почти такой же график. Нужно соблюдать тишину и уважать других людей, таков закон», — отметил глава управления общественной безопасности ГИП Мариан Максиан.



«Люди которые будут делать ремонт в запрещённое законом время будут наказаны штрафом до 1500 леев. В случае экономических агентов эти штрафные санкции достигают 4500 леев».



Документ отправили на рассмотрение в парламент.