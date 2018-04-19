Кабмин утвердил новый регламент о режиме тишины
Режим тишины в жилых домах будут соблюдать с шести вечера до восьми утра. Соответствующий регламент утвердило правительство. В основном граждане жалуются на шум, производимый ремонтными работами.
Режим тишины в жилых домах будут соблюдать с шести вечера до восьми утра. Соответствующий регламент утвердило правительство. В основном граждане жалуются на шум, производимый ремонтными работами.
«Было бы неплохо, поскольку это вызывает дискомфорт. Когда хотят, тогда и делают ремонт. Графика нет, никого ничего не волнует. Говоришь с соседями, вроде соглашаются, а затем принимаются за старое».
«В принципе это хорошая идея, тишину нужно соблюдать».
«Я как мать двоих детей полностью с этим согласна».
В полиции говорят, что жалобы на шум во время проведения ремонта, самые распространённые.
«В многоэтажках опрашиваем соседей с верхних и нижних этажей. А если говорить о частных домах, то владельцев соседних домов. На наш участок в среднем приходится до семи жалоб на ремонтные работы», — сказал сотрудник ИП Центр Лучиан Блага.
Некоторые граждане, тем временем, полагают, что ремонт можно делать и позже, если это не беспокоит других.
«Ремонт бывает разный, это вещь неизбежная, можно иногда и позже проводить».
«Надо говорить с жильцами,
«Граждане возвращаются с работы после пяти вечера, у рабочих почти такой же график. Нужно соблюдать тишину и уважать других людей, таков закон», — отметил глава управления общественной безопасности ГИП Мариан Максиан.
«Люди которые будут делать ремонт в запрещённое законом время будут наказаны штрафом до 1500 леев. В случае экономических агентов эти штрафные санкции достигают 4500 леев».
Документ отправили на рассмотрение в парламент.