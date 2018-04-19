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18:06 (мск), источник: Publika.md

Кабмин утвердил новый регламент о режиме тишины

Режим тишины в жилых домах будут соблюдать с шести вечера до восьми утра. Соответствующий регламент утвердило правительство. В основном граждане жалуются на шум, производимый ремонтными работами.

Источник: Publika.md

«Было бы неплохо, поскольку это вызывает дискомфорт. Когда хотят, тогда и делают ремонт. Графика нет, никого ничего не волнует. Говоришь с соседями, вроде соглашаются, а затем принимаются за старое».

«В принципе это хорошая идея, тишину нужно соблюдать».

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«Я как мать двоих детей полностью с этим согласна».

В полиции говорят, что жалобы на шум во время проведения ремонта, самые распространённые.

«В многоэтажках опрашиваем соседей с верхних и нижних этажей. А если говорить о частных домах, то владельцев соседних домов. На наш участок в среднем приходится до семи жалоб на ремонтные работы», — сказал сотрудник ИП Центр Лучиан Блага.

Некоторые граждане, тем временем, полагают, что ремонт можно делать и позже, если это не беспокоит других.

«Ремонт бывает разный, это вещь неизбежная, можно иногда и позже проводить».

«Надо говорить с жильцами, кто-то сможет сделать, кто-то нет».

«Граждане возвращаются с работы после пяти вечера, у рабочих почти такой же график. Нужно соблюдать тишину и уважать других людей, таков закон», — отметил глава управления общественной безопасности ГИП Мариан Максиан.

«Люди которые будут делать ремонт в запрещённое законом время будут наказаны штрафом до 1500 леев. В случае экономических агентов эти штрафные санкции достигают 4500 леев».

Документ отправили на рассмотрение в парламент.

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