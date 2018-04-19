5 миллиардеров из списка Forbes, которые зарабатывают на недвижимости

Несмотря на сложности в экономике, недвижимость по-прежнему является одним из самых привлекательных активов и отраслей, в которых можно хранить и приумножать капитал. Лучшим доказательством этому является тот факт, что в очередном рейтинге Forbes сразу у 24 миллиардеров есть активы в этом секторе. Как правило, они представлены проектами в области коммерческой недвижимости, но есть и такие предприниматели, для которых строительство — это основной бизнес.

«Вести. Недвижимость» проанализировали новый рейтинг миллиардеров и выбрали пять предпринимателей, значительная часть состояния которых связана со строительной отраслью и сектором недвижимости.

Кто: Михаил Гуцериев.

Место в рейтинге Forbes: № 24.

Состояние по оценке Forbes: 4,8 млрд долларов.

Традиционно имя Михаила Гуцериева ассоциируется с нефтяной компанией «Русснефть», которая стала его первым крупным бизнесом и до сих пор составляет основу его состояния. В последние несколько лет предприниматель активно занимается диверсификацией бизнеса и инвестирует в самые разные сектора. Именно таким образом Михаил Гуцериев и его группа «Сафмар» стала одним из крупнейших московских рантье. Сейчас предпринимателю и его партнерам принадлежит ТЦ «Калейдоском», логистический комплекс «Северное Домодедово», отель «Марриотт гранд» и множество других активов в области недвижимости.

Впрочем, сейчас, вероятно, основной интерес для предпринимателя представляет не этот сектор, а розничная торговля. Чуть более года назад он приобрел сети «Эльдорадо» и «М. Видео», а сейчас, по неофициальным данным, ведет переговоры о покупке новой сети — «Медиа Маркт».

Кто: Год Нисанов.

Место в рейтинге Forbes: № 37.

Состояние по оценке Forbes: 3,3 млрд долларов.

Год Нисанов — один из наименее публичных крупных предпринимателей. Зато ТРЦ «Европейский», знает вся Москва. Во многом, благодаря контролю над этим объектом компания бизнесмена и его партнеров — группа «Киевская площадь» — является № 1 в рейтинге Forbes «Короли российской недвижимости».

Предприниматель вместе со своим партнером — Зарахом Илиевым (№ 36 в рейтинге) — комплекс в Зарядье на 148 номеров и 56 апартаментов активно вкладывается в гостиничный бизнес. «Киевская площадь» планирует поострить, а также в прошлом году выкупила у ГК «Альянс» спорткомплекс «Олимпийский».

Кто: Араз Агаларов.

Место в рейтинге Forbes: № 54.

Состояние по оценке Forbes: 1,8 млрд долларов.

Принадлежащая Агаларову «Крокус Групп» недавно открыла третий проект сети шоппинг-моллов, который носит название Vegas Кунцево. В империю Агаларова входят такие известные объекты как: торгово-развлекательные комплексы VEGAS, торговый комплекс «Крокус Сити Молл», «Крокус Сити Океанариум», сеть гипермаркетов «Твой дом», концертный зал «Крокус Сити Холл», станция метро «Мякинино», город-спутник Москвы Крокус Сити, многофункциональный жилищно-деловой комплекс «Манхэттен», концертная площадка VEGAS City Hall, загородное поместье Agalarov Estate и жилой комплекс Agalarov House.

Также компания еще в 2014 году получила подряды на возведение двух футбольных стадионов к ЧМ-2018 в Калининграде и Ростове-на-Дону общей стоимостью 36 млрд рублей. Обе арены ввели в эксплуатацию в марте нынешнего года. Также компания Агаларова принимает участие в строительстве ЦКАД.

Кто: Роман Авдеев.

Место в рейтинге Forbes: № 56.

Состояние по оценке Forbes: 1,7 млрд долларов.

Этот бизнесмен известен на российском рынке недвижимости. В настоящее время ему принадлежит 55,73% акций Московского кредитного банка (МКБ), надо заметить, что бизнесмен также владеет НПФ «Согласие», где у него 87%. Роман Авдеев заставил всех говорить о себе в декабре 2016 года, когда купил у миллиардера Михаила Прохорова более 90% акций публичной девелоперской компании ОПИН. Купленный пакет акций обошелся Авдееву в 70 млн долларов.

Нельзя не отметить, что Роман Авдеев владеет девелопером «Инград», который сейчас реализует на рынке новые проекты ЖК «Лесопарковый» и ЖК «Преображение». А принадлежащая бизнесмену компания «Агронова-Л» владеет 80 тыс. Га в Липецкой, Тверской и Тамбовской областях.

Кто: Сергей Гордеев.

Место в рейтинге Forbes: № 57.

Состояние по оценке Forbes: 1,7 млрд долларов.

Сергей Гордеев является совладельцем группы компаний ПИК (74% акций), которая, согласно статистике, продает чуть ли не каждую третью квартиру в Москве. Но наибольшую известность Гордеев получил после того, когда ГК ПИК купила одного из своих конкурентов — компанию «Мортон». Так что на рынке недвижимости у детища Сергея Гордеева пока что все в полном порядке — выручка девелопера по итогам прошлого года выросла 175,1 млрд рублей.