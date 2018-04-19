5 миллиардеров из списка Forbes, которые зарабатывают на недвижимости
Их пример доказывает, что девелоперская деятельность может принести очень хороший доход.
Их пример доказывает, что девелоперская деятельность может принести очень хороший доход.
Несмотря на сложности в экономике, недвижимость
«Вести. Недвижимость» проанализировали новый рейтинг миллиардеров и выбрали пять предпринимателей, значительная часть состояния которых связана со строительной отраслью и сектором недвижимости.
Кто: Михаил Гуцериев.
Место в рейтинге Forbes: № 24.
Состояние по оценке Forbes: 4,8 млрд долларов.
Традиционно имя Михаила Гуцериева ассоциируется с нефтяной компанией «Русснефть», которая стала его первым крупным бизнесом и до сих пор составляет основу его состояния. В последние несколько лет предприниматель активно занимается диверсификацией бизнеса и инвестирует в самые разные сектора. Именно таким образом Михаил Гуцериев и его группа «Сафмар» стала одним из крупнейших московских рантье. Сейчас предпринимателю и его партнерам принадлежит ТЦ «Калейдоском», логистический комплекс «Северное Домодедово», отель «Марриотт гранд» и множество других активов в области недвижимости.
Впрочем, сейчас, вероятно, основной интерес для предпринимателя представляет не этот сектор, а розничная торговля. Чуть более года назад он приобрел сети «Эльдорадо» и «М. Видео», а сейчас, по неофициальным данным, ведет переговоры о покупке новой сети — «Медиа Маркт».
Кто: Год Нисанов.
Место в рейтинге Forbes: № 37.
Состояние по оценке Forbes: 3,3 млрд долларов.
Год Нисанов — один из наименее публичных крупных предпринимателей. Зато ТРЦ «Европейский», знает вся Москва. Во многом, благодаря контролю над этим объектом компания бизнесмена и его партнеров — группа «Киевская площадь» — является № 1 в рейтинге Forbes «Короли российской недвижимости».
Предприниматель вместе со своим партнером — Зарахом Илиевым (№ 36 в рейтинге) — комплекс в Зарядье на 148 номеров и 56 апартаментов активно вкладывается в гостиничный бизнес. «Киевская площадь» планирует поострить, а также в прошлом году выкупила у ГК «Альянс» спорткомплекс «Олимпийский».
Кто: Араз Агаларов.
Место в рейтинге Forbes: № 54.
Состояние по оценке Forbes: 1,8 млрд долларов.
Принадлежащая Агаларову «Крокус Групп» недавно открыла третий проект сети
Также компания еще в 2014 году получила подряды на возведение двух футбольных стадионов к ЧМ-2018 в Калининграде и
Кто: Роман Авдеев.
Место в рейтинге Forbes: № 56.
Состояние по оценке Forbes: 1,7 млрд долларов.
Этот бизнесмен известен на российском рынке недвижимости. В настоящее время ему принадлежит 55,73% акций Московского кредитного банка (МКБ), надо заметить, что бизнесмен также владеет НПФ «Согласие», где у него 87%. Роман Авдеев заставил всех говорить о себе в декабре 2016 года, когда купил у миллиардера Михаила Прохорова более 90% акций публичной девелоперской компании ОПИН. Купленный пакет акций обошелся Авдееву в 70 млн долларов.
Нельзя не отметить, что Роман Авдеев владеет девелопером «Инград», который сейчас реализует на рынке новые проекты ЖК «Лесопарковый» и ЖК «Преображение». А принадлежащая бизнесмену компания «Агронова-Л» владеет 80 тыс. Га в Липецкой, Тверской и Тамбовской областях.
Кто: Сергей Гордеев.
Место в рейтинге Forbes: № 57.
Состояние по оценке Forbes: 1,7 млрд долларов.
Сергей Гордеев является совладельцем группы компаний ПИК (74% акций), которая, согласно статистике, продает чуть ли не каждую третью квартиру в Москве. Но наибольшую известность Гордеев получил после того, когда ГК ПИК купила одного из своих конкурентов — компанию «Мортон». Так что на рынке недвижимости у детища Сергея Гордеева пока что все в полном порядке — выручка девелопера по итогам прошлого года выросла 175,1 млрд рублей.
Совладелец ПИК известен и своей государственной деятельностью. Так, во время своей работы в Совете Федерации, Гордеев реализовал ряд проектов. Например, инициировал разработку в Перми