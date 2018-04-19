Бурков выразил соболезнования в связи со смертью конструктора Буковского

«Ушёл из жизни яркий, неординарный человек, с именем которого неразрывно связано становление и развитие омской радиоэлектронной промышленности. Всю жизнь он был предан радиозаводу им. А. С. Попова и практически до последних дней жил интересами родного предприятия и его сотрудников. Он сделал много добрых дел для омичей. Уверен, в памяти всех, кому посчастливилось его знать и с ним работать, Болеслав Станиславович навсегда останется истинным профессионалом своего дела, дальновидным управленцем, мудрым и принципиальным руководителем, чутким и внимательным человеком. Такие люди — гордость нашего региона. Его уход из жизни — невосполнимая утрата для омской промышленности», — заявил врио губернатора Александр Бурков.