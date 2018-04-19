«КоКорюшка»: Александр Кокорин стал лицом фестиваля корюшки

Весна в Санкт-Петербурге — пора корюшки. Об этом знают все местные жители. Даже нерпы плывут в Неву, чтобы полакомиться свежей рыбкой. А ФК «Зенит» приглашает болельщиков на стадион на фестиваль корюшки. Он состоится 29 апреля, в день матча с ЦСКА, и начнется за три часа до игры.

Лицом мероприятия стал футболист с самой подходящей фамилией — Александр Кокорин. На баннерах-афишах предстоящего фестиваля крупным планом изображен сам Коко, показывающий свой большой палец, который он так любит засунуть себе в рот после забитого гола. Вокруг — плывуще-летящие рыбки, и подпись: «КоКорюшка Фест».

Семейный гастрономический фестиваль станет частью «Фан-Променада», традиционно устраиваемого перед поединками на стадионе «Санкт-Петербург».