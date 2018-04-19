«КоКорюшка»: Александр Кокорин стал лицом фестиваля корюшки
Гастрономический праздник пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» перед матчем против ЦСКА.
Гастрономический праздник пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» перед матчем против ЦСКА.
Весна в
Лицом мероприятия стал футболист с самой подходящей фамилией — Александр Кокорин. На
Семейный гастрономический фестиваль станет частью «Фан-Променада», традиционно устраиваемого перед поединками на стадионе «Санкт-Петербург».
Сам матч начнется в 16:30. Сейчас еще есть билеты — более 25 тысяч. Но раскупают их очень быстро. Это будет очень важный поединок как для «Зенита», так и для ЦСКА. У обеих команд сейчас по 48 очков, но по сумме забитых и пропущенных мячей ЦСКА пока на третьем месте, «Зенит» — на четвертом.