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15:20 (мск), источник: Комсомольская правда

«КоКорюшка»: Александр Кокорин стал лицом фестиваля корюшки

Гастрономический праздник пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» перед матчем против ЦСКА.

Весна в Санкт-Петербурге — пора корюшки. Об этом знают все местные жители. Даже нерпы плывут в Неву, чтобы полакомиться свежей рыбкой. А ФК «Зенит» приглашает болельщиков на стадион на фестиваль корюшки. Он состоится 29 апреля, в день матча с ЦСКА, и начнется за три часа до игры.

Лицом мероприятия стал футболист с самой подходящей фамилией — Александр Кокорин. На баннерах-афишах предстоящего фестиваля крупным планом изображен сам Коко, показывающий свой большой палец, который он так любит засунуть себе в рот после забитого гола. Вокруг — плывуще-летящие рыбки, и подпись: «КоКорюшка Фест».

Семейный гастрономический фестиваль станет частью «Фан-Променада», традиционно устраиваемого перед поединками на стадионе «Санкт-Петербург».

Сам матч начнется в 16:30. Сейчас еще есть билеты — более 25 тысяч. Но раскупают их очень быстро. Это будет очень важный поединок как для «Зенита», так и для ЦСКА. У обеих команд сейчас по 48 очков, но по сумме забитых и пропущенных мячей ЦСКА пока на третьем месте, «Зенит» — на четвертом.

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