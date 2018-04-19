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15:19 (мск), источник: Комсомольская правда

В Петербурге вручили благотворительную премию «Золотой пеликан»

Лауреатов наградили за милосердие и душевную щедрость.

Петербургское благотворительное движение «Золотой пеликан» существует с 90-х годов. За это время лауреатами и орденоносцами одноименной премии стали более 400 человек! Свои награды они получили за большой вклад в развитие благотворительности. Номинации самые разные: «Социальный работник», «Врач», «За возрождение традиций благотворительности и меценатства»… Подробный материал о движении можно прочитать тут.

Лауреатами и орденоносцами 2017 года стали около двадцати человек самых разных профессий, а торжественная церемония прошла в Доме Актера имени К. С. Станиславского. Мероприятие открыл руководитель «Золотого пеликана» Александр Сылко.

— Мы не репетировали церемонию и специально к ней готовились, — обратился он со сцены. — Потому что очень хотим, чтобы она прошла в самой простой и дружественной атмосфере!

Вслед за Александром Сылко на подмостки поднялся народный артист России — председатель оргкомитета премии Иван Краско.

— Сократ говорил, что милосердие всегда должно быть в порядке вещей. И я счастлив, что вы своей деятельностью и своими жизнями подтверждаете это высказывание, — порадовался актер.

Руководитель благотворительного движения не зря сказал про «дружественную атмосферу» — так все и получилось! Со сцены звучали песни (например, несколько композиций исполнили заслуженные артисты России Анатолий Тукиш и Сергей Рогожин), а герои с радостью делились своими эмоциями.

— Развитие благотворительности — важное и нужное дело. Классно, что такая премия существует! — сказала победитель в номинации «Врач» Раиса Кантемирова.

Наша редакция стала информационным партнером проекта — мы тоже поучаствовали в церемонии! Награду победителю в номинации «Журналист» — здесь «Золотого пеликана» взяла Наталья Дроздова — вручал генеральный директор «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» Иван Власов.

— Одна из целей нашей газеты — нести в массы правильные идеи и делать людей лучше, — сказал он. — И тут наши задачи с «Золотым пеликаном» полностью совпадают.

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