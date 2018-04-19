Самарская набережная на день станет самым шумным местом в городе

В этот день молодые люди устроят на набережной танцевальные и вокальные баттлы. В первом случае будут соревноваться команды, которые исполняют классические/народные танцы, и команды, которые исполняют современные уличные танцы. В вокальном баттле свое мастерство покажут команды, которые исполняют народные танцы, и команды, которые исполняют современные песни на русском языке.