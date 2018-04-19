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16:41 (мск), источник: Pro Город Самара

Самарская набережная на день станет самым шумным местом в городе

В пятницу, 20 апреля, в 14:00 на Некрасовском спуске набережной реки Волги в Самаре пройдет всероссийская акция «День шума».

Акцию проводит движение «Народный фронт «За Россию» с целью популяризации здорового образа жизни и демонстрации интересов и увлечений молодежи города.

В этот день молодые люди устроят на набережной танцевальные и вокальные баттлы. В первом случае будут соревноваться команды, которые исполняют классические/народные танцы, и команды, которые исполняют современные уличные танцы. В вокальном баттле свое мастерство покажут команды, которые исполняют народные танцы, и команды, которые исполняют современные песни на русском языке.

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