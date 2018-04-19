В Самаре откроется первая в России Аллея призывника



Помимо открытия планируется концерт с участием барабанщиц Самарского юридического института ФСИН, духового оркестра казачьего кадетского корпуса. Также состоятся спортивные состязания «Армейский калейдоскоп» на кубок военного комиссара.



Кроме того, пройдет выставка техники ДОСААФ РФ, спецтехники для задержания проникших на охраняемый объект лиц, демонстрация конной полиции и кинологов с собаками, а также оружия патриотических клубов, обмундирования спецназа, ВДВ, ВМФ и пограничников.



Открытие состоится при участии 30 ветеранов Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, которых наградят медалями в честь столетия вооруженных сил.



Георгий Портнов.