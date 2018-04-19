Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Развеян 12-летний слух о трагедии с Николаем Караченцовым
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
52-летний Егор Кончаловский впервые показал лицо сына
Разразился громкий скандал вокург сына Рудковской и Плющенко
Российские «Терминаторы» пугают запад
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
52-летний Егор Кончаловский впервые показал лицо сына
Дочь Ивана Охлобыстина перепутали с его женой
РФ ответила на желание офицеров ВМС Украины вернутся в Крым
У окошка: женщину засосало в иллюминатор Boeing
Рекорд Кросби помог «Питтсбургу» разгромить «Филадельфию» в КС
Россиянин поучаствовал в массовой драке в матче Кубка Стэнли
Валерия с размахом отметила 50-летие
С кем встречаются дети российских знаменитостей (фото)
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
Заблокировать Telegram оказалось невозможно
Российские «Терминаторы» пугают запад
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
11Ушедшие в историю
15:49 (мск), источник: ТАСС

Животные зоопарка Екатеринбурга сыграют в футбол в «Ночь музеев»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Футбольный матч с участием животных Екатеринбургского зоопарка пройдет в рамках акции «Ночь музеев», которая состоится 19 мая. Об этом сообщила в четверг журналистам научный сотрудник учреждения Екатерина Уварова.

Источник: ТАСС

«Поскольку в этом году “Ночь музеев” посвящена чемпионату мира по футболу, то мы будем играть в футбол. Будет сборная посетителей и сборная животных зоопарка. Для того, чтобы посетители проявили свои навыки, у нас будет команда, которая будет учить футбольным приемам, владению мячом. Для того, чтобы продемонстрировать, насколько прекрасна сборная зоопарка, мы будем давать знаковым животным поиграть настоящими футбольными мячами», — сказала Уварова.

Она пояснила ТАСС, что в футбол сыграют те животные, ради которых посетители чаще всего приходят в зоопарк. «Это будет слон, тигр, белый медведь, кто-то из мелких хищников, может, ягуарунди. Перед турниром мы их «потренируем», — пояснила Уварова.

По словам первого заместителя начальника управления культуры администрации Екатеринбурга Елчелябинскаяены Трофимовой, в этом году в акции примут участие более 100 площадок Екатеринбурга, 50 учреждений примут посетителей бесплатно. «Ночь музеев» в городе посвятят 295-летию со дня основания Екатеринбурга и чемпионату мира по футболу.

Впервые горожанам предложат поучаствовать в двух конкурсах — по числу лет Екатеринбурга посетить 295 памятников культуры и поделиться личной историей, связанной с «Ночью музеев». «Если вы познакомились на “Ночи музеев” со своей второй половинкой, встретили новых друзей или завели нужные знакомства для общего творческого проекта, если с вами произошел необычный случай, вас посетило удивительное озарение, вы совершили открытие, то пришлите свой рассказ или фотографию в оргкомитет. Обязательно будут призы», — отметили организаторы.

Трофимова добавила, что информационный центр «Ночи музеев» в этом году откроется на день раньше — 18 мая, в Международный день музеев. В прошлом году в акции приняли участие 135 тыс. жителей Екатеринбурга.

Все новости региона
 "Краснодарцы 25 лет жили в любимой стране, а мы — в оккупации"
Как сильно было задето самолюбие президента США, можно только гадать
Захарова: в сирийской Думе нашли дымовые шашки из Солсбери
Арестован бывший вице-президент «Росгосстраха» Сергей Хачатуров
Как найти самых далеких предков и составить свою родословную
Порошенко назвал основание Москвы «опрометчивым решением»
Аналитики ЦБ предупредили о влиянии санкций на инфляцию
Бойня в Уэйко. Как борьба ФБР с сектой обернулась кошмаром
Китай решил сотрудничать с Россией вопреки западным санкциям
Спорт
«Глушаков, выходи» Московский "Спартак" неожиданно проиграл "Тосно" на своем поле в полуфинале Кубка России. После матча болельщики требовали объяснений от Дениса Глушакова
Авто
Путин назвал топливо будущего (и это не электричество) Президент России поставил точку в споре, какое топливо приоритетнее для России – и это не новомодное электричество
Кино
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ В Москве состоялось ежегодное мероприятие, посвященное предстоящему музыкальному событию
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Недвижимость
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
В Крыму запретили строить жилье на берегу моря
Фигурист Жулин решил продать свою квартиру
Море разрушает дома на востоке Англии (видео)
Леди
Дочки Веры Брежневой, Славы: с кем встречаются дети российских знаменитостей Кого выбирают дети российских знаменитостей и что мы знаем об их избранниках.
Дети
52-летний Егор Кончаловский впервые показал лицо сына Год назад режиссер второй раз стал отцом.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь