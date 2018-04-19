Животные зоопарка Екатеринбурга сыграют в футбол в «Ночь музеев»

Источник: ТАСС

«Поскольку в этом году “Ночь музеев” посвящена чемпионату мира по футболу, то мы будем играть в футбол. Будет сборная посетителей и сборная животных зоопарка. Для того, чтобы посетители проявили свои навыки, у нас будет команда, которая будет учить футбольным приемам, владению мячом. Для того, чтобы продемонстрировать, насколько прекрасна сборная зоопарка, мы будем давать знаковым животным поиграть настоящими футбольными мячами», — сказала Уварова.

Она пояснила ТАСС, что в футбол сыграют те животные, ради которых посетители чаще всего приходят в зоопарк. «Это будет слон, тигр, белый медведь, кто-то из мелких хищников, может, ягуарунди. Перед турниром мы их «потренируем», — пояснила Уварова.

По словам первого заместителя начальника управления культуры администрации Екатеринбурга Елчелябинскаяены Трофимовой, в этом году в акции примут участие более 100 площадок Екатеринбурга, 50 учреждений примут посетителей бесплатно. «Ночь музеев» в городе посвятят 295-летию со дня основания Екатеринбурга и чемпионату мира по футболу.

Впервые горожанам предложат поучаствовать в двух конкурсах — по числу лет Екатеринбурга посетить 295 памятников культуры и поделиться личной историей, связанной с «Ночью музеев». «Если вы познакомились на “Ночи музеев” со своей второй половинкой, встретили новых друзей или завели нужные знакомства для общего творческого проекта, если с вами произошел необычный случай, вас посетило удивительное озарение, вы совершили открытие, то пришлите свой рассказ или фотографию в оргкомитет. Обязательно будут призы», — отметили организаторы.