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16:02 (мск), источник: Интерфакс

Развлекательный, батутный и торговый центры закрыты из-за нарушений пожарной безопасности в Пермском крае

Пермь. 19 апреля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Сотрудники УФССП по Пермскому краю на этой неделе из-за нарушений правил пожарной безопасности приостановили по решению суда деятельность развлекательного, батутного и торгового центров, сообщает пресс-служба управления.

Так, в четверг судебные приставы приостановили деятельность детского интерактивно-развлекательного центра «Октябрь» в Перми. «После того, как все посетители и персонал покинули здание, помещения были опечатаны. Данная мера является обеспечительной», — говорится в сообщении.

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В ходе проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры и МЧС, в здании центра обнаружены нарушения требований пожарной безопасности, угрожающие жизни и здоровью людей.

Кроме того, на этой неделе судебные приставы по решению суда приостановили деятельность батутного центра «Гравитация» в городе Кунгур, «в котором были обнаружены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности».

«Данная мера является обеспечительной, иными словами, пребывание посетителей в здании батутного центра ограничено до принятия окончательного решения суда», — отмечается в сообщении.

«Батутный центр является объектом массового пребывания людей, в том числе несовершеннолетних детей. При этом объект недвижимости, в котором располагается батутный центр, имеет назначение магазина-склада и используется не по целевому назначению. Также в здании отсутствует второй эвакуационный выход, а это может привести к тому, что в случае возгорания посетители и персонал не смогут своевременно покинуть здание», — подчеркивается в сообщении.

Всего в ходе проведенной проверки выявлено 9 нарушений требований пожарной безопасности. «Заведение закрыто до тех пор, пока нарушения не будут полностью устранены», — отмечается в пресс-релизе.

Также на этой неделе судебные приставы приостановили деятельность торгового центра «Бум» в городе Березники, в котором расположены кинотеатр, продуктовый магазин и офис банка. «Персонал ТЦ не проинструктирован о том, как следует проводить эвакуацию людей при пожаре», — говорится в сообщении.

«Производственно-коммерческой фирме установлен срок для устранения нарушений пожарной безопасности, выявленных при проверке здания. Если замечания будут полностью устранены, к наступлению лета ТЦ сможет возобновить работу», — отмечает пресс-служба.

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