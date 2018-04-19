Развлекательный, батутный и торговый центры закрыты из-за нарушений пожарной безопасности в Пермском крае
Пермь. 19 апреля.
Пермь. 19 апреля.
Так, в четверг судебные приставы приостановили деятельность детского
В ходе проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры и МЧС, в здании центра обнаружены нарушения требований пожарной безопасности, угрожающие жизни и здоровью людей.
Кроме того, на этой неделе судебные приставы по решению суда приостановили деятельность батутного центра «Гравитация» в городе Кунгур, «в котором были обнаружены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности».
«Данная мера является обеспечительной, иными словами, пребывание посетителей в здании батутного центра ограничено до принятия окончательного решения суда», — отмечается в сообщении.
«Батутный центр является объектом массового пребывания людей, в том числе несовершеннолетних детей. При этом объект недвижимости, в котором располагается батутный центр, имеет назначение
Всего в ходе проведенной проверки выявлено 9 нарушений требований пожарной безопасности. «Заведение закрыто до тех пор, пока нарушения не будут полностью устранены», — отмечается в
Также на этой неделе судебные приставы приостановили деятельность торгового центра «Бум» в городе Березники, в котором расположены кинотеатр, продуктовый магазин и офис банка. «Персонал ТЦ не проинструктирован о том, как следует проводить эвакуацию людей при пожаре», — говорится в сообщении.
«Производственно-коммерческой фирме установлен срок для устранения нарушений пожарной безопасности, выявленных при проверке здания. Если замечания будут полностью устранены, к наступлению лета ТЦ сможет возобновить работу», — отмечает