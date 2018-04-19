Чай, масло и куриное мясо подешевели в Нижегородской области

Черный чай, куриное мясо и сливочное масло подешевели в Нижегородской области, сообщает министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.



Анализ проведен с 9 по 16 апреля. Согласно статистике, на 2,6% снизилась средняя цена на черный байховый чай, на 0,7% подешевело сливочное масло, на 1,2% — куриное мясо.



Кроме того, в области снизились цены на молоко, рис и пшено.



