Чай, масло и куриное мясо подешевели в Нижегородской области
Также снизились цены на молоко, рис и пшено.
Также снизились цены на молоко, рис и пшено.
Черный чай, куриное мясо и сливочное масло подешевели в Нижегородской области, сообщает министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.
Анализ проведен с 9 по 16 апреля. Согласно статистике, на 2,6% снизилась средняя цена на черный байховый чай, на 0,7% подешевело сливочное масло, на 1,2% — куриное мясо.
Кроме того, в области снизились цены на молоко, рис и пшено.