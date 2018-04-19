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16:44 (мск), источник: Newsroom24.ru

Чай, масло и куриное мясо подешевели в Нижегородской области

Также снизились цены на молоко, рис и пшено.

Черный чай, куриное мясо и сливочное масло подешевели в Нижегородской области, сообщает министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.

Анализ проведен с 9 по 16 апреля. Согласно статистике, на 2,6% снизилась средняя цена на черный байховый чай, на 0,7% подешевело сливочное масло, на 1,2% — куриное мясо.

Кроме того, в области снизились цены на молоко, рис и пшено.

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