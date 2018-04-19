Первый в мире мем: правда ли, что он появился в 1921 году

В интернете пользователь где угодно может наткнуться на мем «Ожидание/реальность», но правда ли, что все началось со скетча 97-летней давности?
Эта картинка вызвала ажиотаж среди пользователей «Твиттера». Они тут же начали гадать, действительно ли это первый в истории мем.
На обоих рисунках известная шутка «Ожидание/реальность», где два варианта картинки резко контрастируют между собой.
Зарисовка 1921 года подписана так: «Ты думаешь, что выглядишь так, когда загорается вспышка. А так ты выглядишь на самом деле».
Первым её разместил в интернете юзер под ником Yesterday’s Print, который, по собственному признанию, регулярно выискивает исторические изображения, чтобы подчеркнуть параллели между прошлым и настоящим.
Позже картинку стали репостить с надписью: «Ты и парень,
Комикс нашли на страницах сатирического журнала 1921 года под названием The Judge, который напечатал Университет штата Айова.
Мы просматривали выпуски этого журнала и обнаружили, что рисунок на тему «Ожидание/реальность» появлялся в издании и раньше — за 1919 или 1920 год.
Вот и он:
По определению, одно изображение не может быть мемом. Оригинальное изображение должны копировать и распространять с вариациями на его тему.
Поэтому сама по себе картинка 1921 года не мем. Но, если принять во внимание зарисовки 1919 или 1920 года, то она подпадает под это определение: эти карикатуры являются вариациями, и у них разные подписи.
И все же мы не можем с уверенностью сказать, что это первый мем, только потому, что его скопировали и распространили с вариациями. Но мы можем чётко определить, что этот рисунок является частью «доинтернетного» мема «Ожидание/реальность».
Судя по всему, авторы журнала Wisconsin Octopus действительно опередили своё время.