Первый в мире мем: правда ли, что он появился в 1921 году

Слева - "Как ты думаешь, что выглядишь на фото", справа - "Как ты на самом деле выглядишь" | Источник: THE JUDGE

В интернете пользователь где угодно может наткнуться на мем «Ожидание/реальность», но правда ли, что все началось со скетча 97-летней давности?

Эта картинка вызвала ажиотаж среди пользователей «Твиттера». Они тут же начали гадать, действительно ли это первый в истории мем.

Но Би-би-си удалось найти версию этой шутки, которая появилась как минимум на год раньше — в 1919 или в 1920 году.

На обоих рисунках известная шутка «Ожидание/реальность», где два варианта картинки резко контрастируют между собой.

Зарисовка 1921 года подписана так: «Ты думаешь, что выглядишь так, когда загорается вспышка. А так ты выглядишь на самом деле».

Первым её разместил в интернете юзер под ником Yesterday’s Print, который, по собственному признанию, регулярно выискивает исторические изображения, чтобы подчеркнуть параллели между прошлым и настоящим.

Позже картинку стали репостить с надписью: «Ты и парень, из-за которого, по ее словам, не стоит переживать», что само по себе является отсылкой к другому современному мему.

Откуда взялась картинка?

Комикс нашли на страницах сатирического журнала 1921 года под названием The Judge, который напечатал Университет штата Айова.

Впоследствии рисунок обнаружили в другом журнале — Wisconsin Octopus, который печатался в Университете штата Висконсин с 1919 по 1959 год.

Мы просматривали выпуски этого журнала и обнаружили, что рисунок на тему «Ожидание/реальность» появлялся в издании и раньше — за 1919 или 1920 год.

Вот и он:

"Свидание: как твой сосед по квартире описывает незнакомку / Какова она в реальности" | Источник: WISCONSIN OCTOPUS

Что такое мем?

Понятие мема и его концепция были впервые разработаны известнейшим английским биологом и популяризатором науки Ричардом Докинзом в книге «Эгоистичный ген» 1976 года

Докинз назвал мемы «идеями, которые распространяются от мозга к мозгу»

Оксфордский словарь английского языка определяет «мем» как изображение, видео или текст, которые копируют и распространяют пользователи интернета, часто в различных вариациях

Действительно ли это первый мем?

По определению, одно изображение не может быть мемом. Оригинальное изображение должны копировать и распространять с вариациями на его тему.

Читайте также У популярного мема нашелся предшественник из XVIII века

Поэтому сама по себе картинка 1921 года не мем. Но, если принять во внимание зарисовки 1919 или 1920 года, то она подпадает под это определение: эти карикатуры являются вариациями, и у них разные подписи.

И все же мы не можем с уверенностью сказать, что это первый мем, только потому, что его скопировали и распространили с вариациями. Но мы можем чётко определить, что этот рисунок является частью «доинтернетного» мема «Ожидание/реальность».

Судя по всему, авторы журнала Wisconsin Octopus действительно опередили своё время.