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17:29 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Первый в мире мем: правда ли, что он появился в 1921 году

Би-би-си пытается разобраться, можно ли считать карикатуру 1921 года первым известным человечеству мемом.

Слева - "Как ты думаешь, что выглядишь на фото", справа - "Как ты на самом деле выглядишь" | Источник: THE JUDGE

В интернете пользователь где угодно может наткнуться на мем «Ожидание/реальность», но правда ли, что все началось со скетча 97-летней давности?

Эта картинка вызвала ажиотаж среди пользователей «Твиттера». Они тут же начали гадать, действительно ли это первый в истории мем.

Но Би-би-си удалось найти версию этой шутки, которая появилась как минимум на год раньше — в 1919 или в 1920 году.

На обоих рисунках известная шутка «Ожидание/реальность», где два варианта картинки резко контрастируют между собой.

Зарисовка 1921 года подписана так: «Ты думаешь, что выглядишь так, когда загорается вспышка. А так ты выглядишь на самом деле».

Первым её разместил в интернете юзер под ником Yesterday’s Print, который, по собственному признанию, регулярно выискивает исторические изображения, чтобы подчеркнуть параллели между прошлым и настоящим.

Позже картинку стали репостить с надписью: «Ты и парень, из-за которого, по ее словам, не стоит переживать», что само по себе является отсылкой к другому современному мему.

Откуда взялась картинка?

Комикс нашли на страницах сатирического журнала 1921 года под названием The Judge, который напечатал Университет штата Айова.

Впоследствии рисунок обнаружили в другом журнале — Wisconsin Octopus, который печатался в Университете штата Висконсин с 1919 по 1959 год.

Мы просматривали выпуски этого журнала и обнаружили, что рисунок на тему «Ожидание/реальность» появлялся в издании и раньше — за 1919 или 1920 год.

Вот и он:

"Свидание: как твой сосед по квартире описывает незнакомку / Какова она в реальности" | Источник: WISCONSIN OCTOPUS

Что такое мем?

  • Понятие мема и его концепция были впервые разработаны известнейшим английским биологом и популяризатором науки Ричардом Докинзом в книге «Эгоистичный ген» 1976 года
  • Докинз назвал мемы «идеями, которые распространяются от мозга к мозгу»
  • Оксфордский словарь английского языка определяет «мем» как изображение, видео или текст, которые копируют и распространяют пользователи интернета, часто в различных вариациях

Действительно ли это первый мем?

По определению, одно изображение не может быть мемом. Оригинальное изображение должны копировать и распространять с вариациями на его тему.

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Поэтому сама по себе картинка 1921 года не мем. Но, если принять во внимание зарисовки 1919 или 1920 года, то она подпадает под это определение: эти карикатуры являются вариациями, и у них разные подписи.

И все же мы не можем с уверенностью сказать, что это первый мем, только потому, что его скопировали и распространили с вариациями. Но мы можем чётко определить, что этот рисунок является частью «доинтернетного» мема «Ожидание/реальность».

Судя по всему, авторы журнала Wisconsin Octopus действительно опередили своё время.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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