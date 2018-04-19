В домах четырех районов Казани 20 апреля не будет света

Источник: Город Казань.KZN.RU

Это связано с плановым выводом в ремонт линий электропередач, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и производством технического обслуживания оборудования распределительных сетей.

С 8.30 до 17.00 света не будет в Авиастроительном районе в жилых домах частного сектора по адресам: ул. Беломорская, 166−178, ул. Бестужева, 4−20, ул. Камышенская, 2−20, ул. Левитана, 7, 9−20, ул. Пестеля, 1−19, 8−18; ул. Пожарского, 9−21, 10−22; ул. Мамина-Сибиряка, 3, 10, 12, 5−19, 14−20; ул. Харьковская, 7−19, 18, 20, ул. Шатурская, 186−224.

С 8.00 до 13.00 в Вахитовском районе отключат свет по адресам: ул. Нариманова, 57, 63; ул. Парижской Коммуны, 24, ул. Тукая, 14, 16а, 31, 33, 34, 36, 38, 40.

С 9.00 до 12.00 запланировано отключение электричества в Вахитовском районе по ул. Шмидта, 35, 35а, 37.

С 9.00 до 13.00 света не будет по ул. Баумана, 5, 30 Вахитовского района.

С 13.00 до 17.00 электричество отключат по ул. Ершова, 20, 32 Вахитовского района.

С 9.00 до 15.00 электричества не будет в Приволжском районе в поселке Мирный в жилых домах по адресам: ул. Рыбацкая, 4, 6, а также в частном секторе по улицам: 1-я ул. Давликеевская, 1-я Земляничная, 1-я Рядовая, 2-я Давликеевская, 2-я Землемерная, 2-я Новосельская, 2-я Рубежная, 2-я Рядовая, 3-я Давликеевская, 3-я Новосельская, 3-я Рубежная, 4-я Давликеевская, 4-я Рубежная, 5-я Рубежная, 6-я Давликеевская, 7-я Давликеевская, 8-я Давликеевская, 9-я Давликеевская, 10-я Давликеевская, 10-я Новосельская, 11-я Давликеевская, 13-я Давликеевская, Гумера Гали, Железноводская, Кызыл Яр, Мелитопольская, Надпойменная, Новинка, Ново-Давликеевская, Новосельская, Полонная, Просторная, Рощинская, Рахима Саттара, Виталия Синицына, Томская, Черноозерная.

С 8.30 до 17.00 планируется отключение света в частном секторе поселка Отары Приволжского района по улицам Зои Даутовой, Калинина, Матюшинская, Озерная, Правды, Приволжская, Центральная.