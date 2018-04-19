Межконфессиональный субботник пройдёт в Нижнем Новгороде 21 апреля на Мещерском бульваре

Мероприятие состоится 21 апреля в 10:00 на Мещерском бульваре.

Согласно информации, в акции примут участие представители нижегородских религиозных и национально-культурных организаций города, в частности: представители белорусской, армянской, узбекской, азербайджанской диаспор, мусульмане, католики, протестанты и многие другие, а также члены Общественной палаты и городского совета.

Отмечается, что т.к. субботник пройдет в Канавинском районе, то все участники в рамках акции «Субботник по-Канавински 2018» получат возможность выиграть ценные призы, главным из которых станет автомобиль.

Напомним, в апреле 2013 года в парке Победы города Нижнего Новгорода прошел первый межконфессиональный субботник с участием представителей различных конфессий, который впоследствии стал традиционным. Тогда был убран парк Победы и посажены деревья в нём.