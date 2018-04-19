Трехэтажный дом на Стрелке снесут к ЧМ-2018

Трехэтажный дом рядом со стадионом «Нижний Новгород» планируется снести до конца мая. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Согласно информации, кирпичный дом под снос находится по адресу: улица Советская, 2а. В данный момент дом расселен. Заказчиком работ по сносу дома выступает администрация Нижнего Новгорода.