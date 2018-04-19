Движение на двух участках дорожной сети Таганрога перекроют на три месяца
Движение на двух участках дорожной сети Таганрога планируется перекрыть на три месяца.
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Движение на двух участках дорожной сети Таганрога планируется перекрыть на три месяца.
Согласно информации из официальных источников, с 29 апреля по 29 июля для транспорта закроют улицу Сергея Шило между улицами Ломоносова и Транспортной.
В это же время будет прекращено движение на участке улицы Транспортной между улицами Чехова и 2-й Советской.
Ограничения вводятся в связи с проведением аварийных работ на самотечном коллекторе.