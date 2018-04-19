Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В РФ ответили украинским офицерам, решившим вернуться в Крым
Что будет, если «закончились права»
52-летний Егор Кончаловский впервые показал лицо сына
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
Скандал: новое фальшивое порно со знаменитостями
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ
Шарлиз Терон рассказала, как набирала 23 кг для роли
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Жители деревни Грязь о Пугачевой: Уж очень худая
40-летняя Толкалина в платье похвасталась ногами
Алла Пугачева удивила поклонников озорным селфи
Валерия с размахом отметила 50-летие
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Самое мощное современное оружие России (фото)
Новая российская ракета поражает воображение
Фоторепортажи
16США совместно с Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
11Акции в память о погибших в Кемерово
16:41 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Движение на двух участках дорожной сети Таганрога перекроют на три месяца

Движение на двух участках дорожной сети Таганрога планируется перекрыть на три месяца.

Согласно информации из официальных источников, с 29 апреля по 29 июля для транспорта закроют улицу Сергея Шило между улицами Ломоносова и Транспортной.

В это же время будет прекращено движение на участке улицы Транспортной между улицами Чехова и 2-й Советской.

Ограничения вводятся в связи с проведением аварийных работ на самотечном коллекторе.

Все новости региона
Город уходит под землю. В Ростовской области объявлена чрезвычайная ситуация
Захарова: в сирийской Думе нашли дымовые шашки из Солсбери
СМИ сообщили причины отказа в визе США балерине Большого театра
Как найти самых далеких предков и составить свою родословную
Новым лидером Кубы стал Мигель Диас-Канель
Арестован бывший вице-президент «Росгосстраха» Сергей Хачатуров
Порошенко назвал основание Москвы «опрометчивым решением»
Россия пожаловалась на пошлины США в ВТО
Спорт
«Глушаков, выходи» Московский "Спартак" неожиданно проиграл "Тосно" на своем поле в полуфинале Кубка России. После матча болельщики требовали объяснений от Дениса Глушакова
Авто
Путин назвал топливо будущего (и это не электричество) Президент России поставил точку в споре, какое топливо приоритетнее для России – и это не новомодное электричество
Кино
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ В Москве состоялось ежегодное мероприятие, посвященное предстоящему музыкальному событию
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Недвижимость
В каких странах есть недвижимость у чиновников и депутатов
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Леди
Дочки Веры Брежневой, Славы: с кем встречаются дети российских знаменитостей Кого выбирают дети российских знаменитостей и что мы знаем об их избранниках.
Дети
52-летний Егор Кончаловский впервые показал лицо сына Год назад режиссер второй раз стал отцом.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь