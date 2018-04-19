Движение на двух участках дорожной сети Таганрога перекроют на три месяца

Согласно информации из официальных источников, с 29 апреля по 29 июля для транспорта закроют улицу Сергея Шило между улицами Ломоносова и Транспортной.

В это же время будет прекращено движение на участке улицы Транспортной между улицами Чехова и 2-й Советской.