Интерактивный музей изменит график работы на майские праздники в Волгограде
Накануне майских праздников и во время них музей «Россия — Моя история» в Волгограде временно поменяет режим работы.
Накануне майских праздников и во время них музей «Россия — Моя история» в Волгограде временно поменяет режим работы.
С 28 апреля по 9 мая включительно учреждение будет работать без выходных.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Добавим, что школьники и студенты 1 мая и 9 мая смогут посетить музей бесплатно. Кроме того, первые еще получат такую возможность и 4 мая.
Напомним, в музее постоянно действуют четыре мультимедийные выставки: «Романовы», «Рюриковичи», «От великих потрясений к Великой Победе. 1917—1945» и «Россия — Моя история. 1945—2016».
Справку можно получить по телефону 8 (8442) 97 91 81.