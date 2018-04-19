В Волгограде на два дня перекроют бульвар 30-летия Победы
ООО «Концессии теплоснабжения» на два дня перекроет движение по нечетной стороне бульвара 30-летия Победы.
ООО «Концессии теплоснабжения» на два дня перекроет движение по нечетной стороне бульвара 30-летия Победы.
Как сообщили в
Перемычка протяженностью порядка 100 метров повысит надежность оказания потребителям соответствующих коммунальных услуг. В случае же возможных нештатных ситуаций даст возможность проводить ремонты на сетях без ограничения подачи тепла и горячей воды жителям. Кроме того за счет перераспределения нагрузок котельных новый трубопровод обеспечит экономию электроэнергии при работе котлового и насосного оборудования.
Важно, что на период
Объезд будет осуществляться по улице Симонова и четной стороне дороги бульвара 30-летия Победы.