В Волгограде на два дня перекроют бульвар 30-летия Победы

Как сообщили в пресс-службе компании, в связи с работами по монтажу новой сети теплоснабжения, которые будут проводиться за ТРЦ «Парк Хаус», с 20:00 20 апреля от 7:00 23 апреля временно ограничат движение транспорта по нечетной стороне бульвара 30-летия Победы в районе пересечения с улицей Симонова. Трубопровод диаметром 300 миллиметров соединит между собой две теплотрассы, идущие от котельных «Кача» и ООО «ТГК».