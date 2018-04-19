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16:45 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде на два дня перекроют бульвар 30-летия Победы

ООО «Концессии теплоснабжения» на два дня перекроет движение по нечетной стороне бульвара 30-летия Победы.

Как сообщили в пресс-службе компании, в связи с работами по монтажу новой сети теплоснабжения, которые будут проводиться за ТРЦ «Парк Хаус», с 20:00 20 апреля от 7:00 23 апреля временно ограничат движение транспорта по нечетной стороне бульвара 30-летия Победы в районе пересечения с улицей Симонова. Трубопровод диаметром 300 миллиметров соединит между собой две теплотрассы, идущие от котельных «Кача» и ООО «ТГК».

Перемычка протяженностью порядка 100 метров повысит надежность оказания потребителям соответствующих коммунальных услуг. В случае же возможных нештатных ситуаций даст возможность проводить ремонты на сетях без ограничения подачи тепла и горячей воды жителям. Кроме того за счет перераспределения нагрузок котельных новый трубопровод обеспечит экономию электроэнергии при работе котлового и насосного оборудования.

Важно, что на период строительно-монтажных работ горячая вода жителям микрорайона будет подаваться в штатном режиме.

Объезд будет осуществляться по улице Симонова и четной стороне дороги бульвара 30-летия Победы.

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