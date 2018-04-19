Во Франции на аукционе продали «ручку Путина», пишут СМИ

Источник: РИА Новости

Parker с серебряным двуглавым орлом украшен 20 кристаллами Swarowski. Лот оценили в 50−80 тысяч евро, покупатель, имя которого неизвестно, купил его за 63 тысячи.

«Эта ручка не произведение искусства, однако ее исключительная ценность определяется политикой», — приводит Le Parisien мнение эксперта в области рынка предметов искусства.

В июле прошлого года на аукционе Monaco Legend Auctions были проданы платиновые часы Patek Philippe с гарантийными документами на имя Владимира Путина. Покупатель заплатил за них более миллиона евро. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков позднее заявил, что эти часы Путину никогда не принадлежали.