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16:42 (мск), источник: РИА Новости

Во Франции на аукционе продали «ручку Путина», пишут СМИ

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Авторучка, которой якобы пользовался Владимир Путин, ушла с молотка на торгах аукционного дома Drouot во Франции, сообщает Le Parisien.

Источник: РИА Новости

Parker с серебряным двуглавым орлом украшен 20 кристаллами Swarowski. Лот оценили в 50−80 тысяч евро, покупатель, имя которого неизвестно, купил его за 63 тысячи.

«Эта ручка не произведение искусства, однако ее исключительная ценность определяется политикой», — приводит Le Parisien мнение эксперта в области рынка предметов искусства.

В июле прошлого года на аукционе Monaco Legend Auctions были проданы платиновые часы Patek Philippe с гарантийными документами на имя Владимира Путина. Покупатель заплатил за них более миллиона евро. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков позднее заявил, что эти часы Путину никогда не принадлежали.

Представитель организатора аукциона пояснил, что часы когда-то планировали подарить Путину, однако этого так и не произошло. Шумиха вокруг этой ситуации возникла из-за ошибки журналистов, подчеркнул он.

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