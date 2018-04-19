Во Франции на аукционе продали «ручку Путина», пишут СМИ
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Авторучка, которой якобы пользовался Владимир Путин, ушла с молотка на торгах аукционного дома Drouot во Франции, сообщает Le Parisien.
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Авторучка, которой якобы пользовался Владимир Путин, ушла с молотка на торгах аукционного дома Drouot во Франции, сообщает Le Parisien.
Parker с серебряным двуглавым орлом украшен 20 кристаллами Swarowski. Лот оценили в 50−80 тысяч евро, покупатель, имя которого неизвестно, купил его за 63 тысячи.
«Эта ручка не произведение искусства, однако ее исключительная ценность определяется политикой», — приводит Le Parisien мнение эксперта в области рынка предметов искусства.
В июле прошлого года на аукционе Monaco Legend Auctions были проданы платиновые часы Patek Philippe с гарантийными документами на имя Владимира Путина. Покупатель заплатил за них более миллиона евро.
Представитель организатора аукциона пояснил, что часы