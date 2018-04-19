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17:44 (мск), источник: Нижегородская правда

ГИБДД предупреждает о затруднениях движения на трассе М-7 «Волга»

Сотрудники госавтоинспекции проверили ремонтируемый мост через реку Кудьма.

Источник: Reuters

Сотрудники ГИБДД проверили ремонтируемый мост через реку Кудьма в связи с большим количеством обращений граждан по поводу сложной транспортной ситуации на федеральной автодороге М-7 «Волга».

По результатам выезда были подготовлены рекомендации владельцу автодороги о корректировке режима работы светофорного объекта, более широком информировании населения о сроках капитального ремонта и возможных путях объезда путем установки знаков маршрутного ориентирования.

Вместе с тем, Госавтоинспекция напоминает, что в местах проведения дорожных работ в соответствии с Федеральным Законом «О безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ от 10.12.95 г., организация дорожного движения и выбор оптимального режима пропуска автомобилей являются исключительной прерогативой владельцев автодорог.

Учитывая требования законодательства, сотрудники ГИБДД для осуществления регулировочно-распорядительных действий в местах производства работ привлекаться не будут.

В связи с прогнозируемым осложнением ситуации, связанным с началом летнего сезона, Госавтоинспекция рекомендует водителям легкового транспорта использовать альтернативные пути движения по автодорогам «Н. Новгород — Саратов» и «Кстово — Д. Константиново.

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