ГИБДД предупреждает о затруднениях движения на трассе М-7 «Волга»
Сотрудники госавтоинспекции проверили ремонтируемый мост через реку Кудьма.
Сотрудники госавтоинспекции проверили ремонтируемый мост через реку Кудьма.
Сотрудники ГИБДД проверили ремонтируемый мост через реку Кудьма в связи с большим количеством обращений граждан по поводу сложной транспортной ситуации на федеральной автодороге М-7 «Волга».
По результатам выезда были подготовлены рекомендации владельцу автодороги о корректировке режима работы светофорного объекта, более широком информировании населения о сроках капитального ремонта и возможных путях объезда путем установки знаков маршрутного ориентирования.
Вместе с тем, Госавтоинспекция напоминает, что в местах проведения дорожных работ в соответствии с Федеральным Законом «О безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ от
Учитывая требования законодательства, сотрудники ГИБДД для осуществления
В связи с прогнозируемым осложнением ситуации, связанным с началом летнего сезона, Госавтоинспекция рекомендует водителям легкового транспорта использовать альтернативные пути движения по автодорогам «Н. Новгород — Саратов» и «Кстово — Д. Константиново.