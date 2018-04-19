Набережную Мойки сделают односторонней
Набережная реки Мойки станет односторонней меньше чем через месяц. Об этом предупреждает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.
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Набережная реки Мойки станет односторонней меньше чем через месяц. Об этом предупреждает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.
С 10 мая автомобилисты смогут проехать от переулка Гривцова до Гороховой улицы.
В ведомстве добавляют, что делается это для блага горожан — чтобы не было пробок.