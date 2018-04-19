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17:16 (мск), источник: Водитель Петербурга

Набережную Мойки сделают односторонней

Набережная реки Мойки станет односторонней меньше чем через месяц. Об этом предупреждает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

С 10 мая автомобилисты смогут проехать от переулка Гривцова до Гороховой улицы.

В ведомстве добавляют, что делается это для блага горожан — чтобы не было пробок.

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