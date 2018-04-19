Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова может покинуть «Дом 2»
Что будет, если «закончились права»
70-летний Борис Галкин впервые показал 8-месячную дочь
Суд признал, что отца Виктора Цоя ввели в заблуждение
На Землю упало нечто странное
12 заброшенных мест на ЗемлеКогда смотришь на них, по коже бегут мурашки
Дочь Ивана Охлобыстина перепутали с его женой
10 звезд, не побоявшихся кормить грудью на публике
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
«Глушаков, выходи»
Роналду забил в 12-м матче подряд и повторил собственный рекорд
6 рыжих звезд, которые на самом деле не рыжие (фото)
Как экономят разные знаки Зодиака
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
Новая российская ракета поражает воображение
Раскрыта крупнейшая мировая афера
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
17:47 (мск), источник: Newsroom24.ru

Автодорогу затопило в Воскресенском районе Нижегородской области

Безопасности жителей отрезанного посёлка ничего не угрожает.

Автодорогу затопило в Воскресенском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Затопление участка дороги между поселками Воскресенское и Затон им. Михеева в 2,5 км от поселка Затон им. Михеева произошло в связи с повышением уровня воды в Ветлуге 19 апреля.

В результате затопления нарушено автомобильное сообщение с поселком Затон им. Михеева.

На место происшествия направлена оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. По словам спасателей, организована лодочная переправа и решены вопросы медицинского обеспечения. Жизнедеятельность населения не нарушена, эвакуация жителей не требуется.

Данный участок дороги подтапливается ежегодно во время паводка.

Все новости региона
 Двухлетний мальчик упал с девятого этажа в Нижнем Новгороде
Нижегородцам расскажут, как отправиться в путешествие с любым бюджетом
Захарова: в сирийской Думе нашли дымовые шашки из Солсбери
До мурашек: какие места на планете оставил человек
В Сирии готовят к открытию южный фронт
Порошенко назвал основание Москвы «опрометчивым решением»
СМИ сообщили причины отказа в визе США балерине Большого театра
Как найти самых далеких предков и составить свою родословную
Арестован бывший вице-президент «Росгосстраха» Сергей Хачатуров
Спорт
«Глушаков, выходи» Московский "Спартак" неожиданно проиграл "Тосно" на своем поле в полуфинале Кубка России. После матча болельщики требовали объяснений от Дениса Глушакова
Авто
Путин назвал топливо будущего (и это не электричество) Президент России поставил точку в споре, какое топливо приоритетнее для России – и это не новомодное электричество
Кино
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ В Москве состоялось ежегодное мероприятие, посвященное предстоящему музыкальному событию
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Недвижимость
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
В Москве откроется самая высокая в Европе смотровая площадка
В Италии покупатели дома нашли на диване умершего почти год назад владельца
Причуды реновации: москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
Леди
Дочки Веры Брежневой, Славы: с кем встречаются дети российских знаменитостей Кого выбирают дети российских знаменитостей и что мы знаем об их избранниках.
Дети
70-летний Борис Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь