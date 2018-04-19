Автодорогу затопило в Воскресенском районе Нижегородской области
Безопасности жителей отрезанного посёлка ничего не угрожает.
Безопасности жителей отрезанного посёлка ничего не угрожает.
Автодорогу затопило в Воскресенском районе Нижегородской области. Об этом сообщает
Затопление участка дороги между поселками Воскресенское и Затон им. Михеева в 2,5 км от поселка Затон им. Михеева произошло в связи с повышением уровня воды в Ветлуге 19 апреля.
В результате затопления нарушено автомобильное сообщение с поселком Затон им. Михеева.
На место происшествия направлена оперативная группа местного
Данный участок дороги подтапливается ежегодно во время паводка.