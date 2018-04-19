Месяц по санитарной очистке закончится субботником 21 апреля в Иркутске
В городе уже привели в порядок 80% парков, скверов и дворов.
В городе уже привели в порядок 80% парков, скверов и дворов.
В Иркутске продолжается традиционный месячник по санитарной очистке. Убрали уже 80% дворов, скверов и парков областного центра. Об этом сообщает
— Завершаем вывозить мусор с территорий возле школ и детских садов, — отметили в администрации. — Кроме того, идет работа с собственниками домов и зданий. Все фасады зданий должны привести в порядок, дорожки рядом очистить от мусора.
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Во время подготовки к субботнику составили график, по которому будут вывозить мусор. За каждый участок назначили ответственного.