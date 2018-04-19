Месяц по санитарной очистке закончится субботником 21 апреля в Иркутске

В Иркутске продолжается традиционный месячник по санитарной очистке. Убрали уже 80% дворов, скверов и парков областного центра. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

— Завершаем вывозить мусор с территорий возле школ и детских садов, — отметили в администрации. — Кроме того, идет работа с собственниками домов и зданий. Все фасады зданий должны привести в порядок, дорожки рядом очистить от мусора.

Если кто-то отказывается присоединиться к месячнику по саночистке, то получает штраф. Коммунальщиков заранее предупредили, чтобы они навели порядок на своих территориях. Кроме того, рублем будут наказывать и тех, кто ставит мешки на проезжую часть.