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18:30 (мск), источник: АиФ Самара

Изменилось расписание судов по маршруту «Самара — Проран — Рождествено»

Предприятие предупреждает, что в расписании могут возникнуть изменения в связи с ухудшением гидрометеорологической обстановки.

С пятницы, 20 апреля, вносятся изменения в расписание движения судов на пригородном маршруте «Самара — Проран — Рождествено», сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

Новое расписание

Отправление из Самары: 06:45, 08:15, 10:00 Проран, 12:00, 14:00 Проран, 16:00 Проран, 17:30, 19:00 Проран, 21:00.

Отправление из Рождествено: 06:00, 07:30, 09:00, 11:00 Проран, 13:00, 15:00 Проран, 16:45, 18:15, 20:00 Проран.

Время в расписании указано местное.

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