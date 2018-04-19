В период чемпионата будет ограничено движение большегрузов в Самаре

Данный запрет вводится в соответствии с п.7 Указа Президента от 9 мая 2017 года № 202 «Об особенностях применения усиленных мер

безопасности в период проведения в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу», которым допускается применять усиленные меры безопасности. Ограничение движения предусмотрено планом управления перевозками по требованию Министерства внутренних дел РФ и согласовано с ГУ МВД России по Самарской области и УФСБ России по Самарской области.

В связи с тем, что введение ограничения окажет влияние на работу промышленных предприятий города, а также автозаправочных станций, принято решение об аккредитации грузовых транспортных средств для проезда на территорию Самары в дни между матчами, исключая предматчевый день, для возможности функционирования предприятий.