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18:55 (мск), источник: НИА Самара

В период чемпионата будет ограничено движение большегрузов в Самаре

С 16 июня по 8 июля 2018 года на территорию городского округа Самара в дневное время (с 06:00 до 00:00) будет запрещен въезд грузового транспорта с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн.

Данный запрет вводится в соответствии с п.7 Указа Президента от 9 мая 2017 года № 202 «Об особенностях применения усиленных мер
безопасности в период проведения в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу», которым допускается применять усиленные меры безопасности. Ограничение движения предусмотрено планом управления перевозками по требованию Министерства внутренних дел РФ и согласовано с ГУ МВД России по Самарской области и УФСБ России по Самарской области.

В связи с тем, что введение ограничения окажет влияние на работу промышленных предприятий города, а также автозаправочных станций, принято решение об аккредитации грузовых транспортных средств для проезда на территорию Самары в дни между матчами, исключая предматчевый день, для возможности функционирования предприятий.

В настоящее время порядок аккредитации разрабатывается, кроме того, совместно с предприятиями будут скорректированы логистические пути доставки грузов в обход основных магистралей города, сообщает пресс-служба облправительства.

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