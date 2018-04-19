Начался ремонт одной из самых востребованных магистралей Казани
На обновление Ленинской дамбы выделено более 154,7 млн рублей.
На обновление Ленинской дамбы выделено более 154,7 млн рублей.
(Город Казань KZN.RU, 19 апреля). Рабочие приступили к ремонту Ленинской дамбы. Одну из самых загруженных магистралей Казани обновят в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».
Каждый час по дамбе проезжает 2−2,5 тыс. автомобилей. По 5 полос в каждую сторону соединяют две части города, а общая протяженность дороги от площади Тысячелетия до улицы Рабочая составляет 1630 метров. «Дорожное покрытие дамбы изношено на 80%, — сообщает
Планируется заменить верхний слой асфальтобетонного покрытия на более прочный, местами установить новые бортовые камни и барьерные ограждения, а также обновить средства организации дорожного движения.
Напомним, в Казани также началось нанесение новой разметки.