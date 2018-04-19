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17:57 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Начался ремонт одной из самых востребованных магистралей Казани

На обновление Ленинской дамбы выделено более 154,7 млн рублей.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 19 апреля). Рабочие приступили к ремонту Ленинской дамбы. Одну из самых загруженных магистралей Казани обновят в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Каждый час по дамбе проезжает 2−2,5 тыс. автомобилей. По 5 полос в каждую сторону соединяют две части города, а общая протяженность дороги от площади Тысячелетия до улицы Рабочая составляет 1630 метров. «Дорожное покрытие дамбы изношено на 80%, — сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ. — На ремонт Ленинской дамбы выделено 154,779 млн. рублей».

Планируется заменить верхний слой асфальтобетонного покрытия на более прочный, местами установить новые бортовые камни и барьерные ограждения, а также обновить средства организации дорожного движения.

Напомним, в Казани также началось нанесение новой разметки.

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