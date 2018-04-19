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17:56 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Сабантуй в Казани намечен на 23 июня

Президент РТ подписал указ о проведении татарского народного праздника.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 19 апреля). В Казани Сабантуй в 2018 году будет отмечаться 23 июня, гласит указ Президента РТ Рустама Минниханова. В этот же день гуляния в честь праздника плуга будут организованы в Набережных Челнах, а 16 и 17 июня — в сельских населенных пунктах и районных центрах Татарстана.

В документе, датируемом 18 апреля, отмечается, что такие даты установлены с учетом предложений органов местного самоуправления. «Постановляю предложить органам местного самоуправления, общественным объединениям и организациям принять активное участие в подготовке и проведении татарского народного праздника “Сабантуй” в определенные настоящим указом сроки», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Президента РТ.

В прошлом году Сабантуй в Березовой роще и на Казанском ипподроме посетили более 50 тыс. человек.

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