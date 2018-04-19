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17:55 (мск), источник: РИА Крым

Двоим морякам «Норда» удалось покинуть Украину, еще семерых сняли с рейса

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости Крым. Двое членов экипажа арестованного на Украине российского судна «Норд» выехали в Белоруссию. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

Источник: РИА "Новости"

«19 апреля около 06.00 (совпадает с мск) двое граждан Украины, членов команды “Норд”, обманным путем выехали из Украины в Белоруссию», — отметили в ведомстве.

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По информации Госпогранслужбы, в аэропорту «Жуляны» на следовавший в Белоруссию рейс зарегистрировались два гражданина РФ, предъявив при паспортном контроле документы, выданные в генконсульстве России в Харькове. Поскольку транскрипция фамилий мужчин в российских документах отличалась от украинских идентификационных карт этих же граждан, которые были размещены в базах данных, моряков пропустили через границу, они вылетели в Белоруссию.

Однако остальных членов экипажа на рейс, который должен был вылететь в Минск после обеда, не пропустили, мотивируя это «сомнениями в законности оформления ими российского гражданства».

«Учитывая то, что существуют основания сомневаться в законности выдачи гражданам Украины — членам команды “Норд” — документов, которые якобы подтверждают гражданство РФ, во время оформления пассажиров на рейс в Минск, который должен был вылететь в 15:20, Госпогранслужба Украины отказала в выезде еще семерым гражданам, которые предъявили на погранконтроль аналогичные документы граждан РФ», — отметили в ведомстве.

В Госпогранслужбе добавили, что «документы изъяты и составлены протоколы про очередную попытку незаконного нарушения государственной границы Украины, материалы направлены в суд».

Российское судно «Норд» с 10 членами экипажа украинские пограничники задержали 25 марта в Азовском море. Все они — керчане и граждане России. Позже украинский суд арестовал сейнер, на членов команды наложили административные штрафы, а капитану инкриминировали «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». После внесения залога Горбенко освободили из херсонского СИЗО.

Позже капитану предъявили подозрение в незаконной ловле рыбы. Суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства с запретом «посещать оккупированную территорию Крыма». Его обязали сдать документы, которые дают право на выезд с Украины.

Судовладелец заявил, что корабль задержан противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Крымское УФСБ возбудило дело по статье 211 УК РФ (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава).

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