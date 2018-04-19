Сын Че Гевары восхитился Севастополем

Об этом он заявил в ходе открытия в городском центре культуры и искусств выставку фотографий «Эрнесто Че Гевара. Путь Свободы», передает корреспондент РИА Новости Крым.

«Сегодня, как нам показалось, мы видели почти весь город. Невероятно красивый, с богатейшей историей. Мы сегодня получили столько многовековой информации, что я даже не могу сказать, в каком мы сейчас периоде истории находимся. Я уверен, что новые поколения будут этот город хранить, чтобы он жил в будущем. И не только для севастопольцев и крымчан, этот город должен быть открыт всему миру», — сказал он.

Эрнесто Гевара признался, что многие фотографии отца, представленные на выставке, он видит впервые. «Часть фотографий выставки он никогда не видел. Есть фотографии, которые были сделаны в Советском Союзе во время визита Эрнесто Че Гевары в страну. Очень интересно посмотреть, как выглядит отец глазами советских репортеров», — сказал он.

По словам сына легендарного команданте, есть планы организовать выставку фотографии Че Гевары, сделанных во время визита в СССР. «В будущем планируют создать другую выставку — показать, как видел Че Гевара Советский Союз. Он очень много фотографировал», — подчеркнул Эрнесто.

Во время мероприятия начальник главного управления культуры Севастополя Николай Краснолицкий подарил кубинскому гостю коллаж фотографий Че Гевары во время посещения Севастополя.