Сын Че Гевары восхитился Севастополем
СЕВАСТОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости Крым. Эрнесто Гевара, сын легендарного латиноамериканского революционера Че Гевары, восхитился красотой и историей Севастополя.
СЕВАСТОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости Крым. Эрнесто Гевара, сын легендарного латиноамериканского революционера Че Гевары, восхитился красотой и историей Севастополя.
Об этом он заявил в ходе открытия в городском центре культуры и искусств выставку фотографий «Эрнесто Че Гевара. Путь Свободы», передает корреспондент РИА Новости Крым.
«Сегодня, как нам показалось, мы видели почти весь город. Невероятно красивый, с богатейшей историей. Мы сегодня получили столько многовековой информации, что я даже не могу сказать, в каком мы сейчас периоде истории находимся. Я уверен, что новые поколения будут этот город хранить, чтобы он жил в будущем. И не только для севастопольцев и крымчан, этот город должен быть открыт всему миру», — сказал он.
Эрнесто Гевара признался, что многие фотографии отца, представленные на выставке, он видит впервые. «Часть фотографий выставки он никогда не видел. Есть фотографии, которые были сделаны в Советском Союзе во время визита Эрнесто Че Гевары в страну. Очень интересно посмотреть, как выглядит отец глазами советских репортеров», — сказал он.
По словам сына легендарного команданте, есть планы организовать выставку фотографии Че Гевары, сделанных во время визита в СССР. «В будущем планируют создать другую выставку — показать, как видел Че Гевара Советский Союз. Он очень много фотографировал», — подчеркнул Эрнесто.
Во время мероприятия начальник главного управления культуры Севастополя Николай Краснолицкий подарил кубинскому гостю коллаж фотографий Че Гевары во время посещения Севастополя.
На выставке «Че Гевара. Путь Свободы» показаны фотографии рабочих будней известного на весь мир революционера: портреты, фотографии с детьми, во время боевых операций. В рамках проекта представлено 150 фотографии с Че Геварой.