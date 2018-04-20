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09:14 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже возобновят «дачные» маршруты

Автобусы выйдут на линии с 20 апреля.

Источник: Вести - Воронеж

Сезонные автобусные маршруты, обслуживающие воронежских дачников, начнут работать с пятницы, 20 апреля. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В Воронеже запустят девять «дачных» маршрутов, как и в 2016—2017 годах. Организация работы автобусов будет осуществляться с учётом опыта прошлых лет и просьб горожан, уточнили в городской администрации.

№ 7с «ул. Перхоровича — СНТ «Отдых»
№ 53с «ул. Димитрова — Сомово»
№ 53сб «ул. Димитрова — СНТ «Большая семья»
№ 58с «ул. Перхоровича — Сады Дальние (ост. № 13)»
№ 59ас «з-д ГОО — Сады «Дружба»
№ 60с «ул. Средне-Московская — п. Рыбачий (ост. № 1)»
№ 68тс «Завод ГОО — Сады «Алексеевские»;
№ 76с «Сады Ближние — ж.д. вокзал «Воронеж-1»
№ 113сд «ж.д. вокзал «Воронеж-1» — Сады Дальние (ост. № 13)»
№ 122с «Отрожка — Буденный (ост. «Тополя-2»)».

На маршруте № 68тс будут работать автобусы малого класса, на всех остальных — среднего класса («ПАЗ»).

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