В Воронеже возобновят «дачные» маршруты
Автобусы выйдут на линии с 20 апреля.
Автобусы выйдут на линии с 20 апреля.
Сезонные автобусные маршруты, обслуживающие воронежских дачников, начнут работать с пятницы, 20 апреля. Об этом сообщила
В Воронеже запустят девять «дачных» маршрутов, как и в 2016—2017 годах. Организация работы автобусов будет осуществляться с учётом опыта прошлых лет и просьб горожан, уточнили в городской администрации.
№ 7с «ул. Перхоровича — СНТ «Отдых»
№ 53с «ул. Димитрова — Сомово»
№ 53сб «ул. Димитрова — СНТ «Большая семья»
№ 58с «ул. Перхоровича — Сады Дальние (ост. № 13)»
№ 59ас «з-д ГОО — Сады «Дружба»
№ 60с «ул.
№ 68тс «Завод ГОО — Сады «Алексеевские»;
№ 76с «Сады Ближние — ж.д. вокзал «Воронеж-1»
№ 113сд «ж.д. вокзал «Воронеж-1» — Сады Дальние (ост. № 13)»
№ 122с «Отрожка — Буденный (ост. «Тополя-2»)».
На маршруте № 68тс будут работать автобусы малого класса, на всех остальных — среднего класса («ПАЗ»).