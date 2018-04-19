Мама Александра Коржича: «Буду добиваться встречи с Лукашенко»
Женщина не согласна с результатами предварительного расследования.
Женщина не согласна с результатами предварительного расследования.
— Я думаю, что все это ложь. Они сами дискредитируют имидж армии и главнокомандующего. Следователи говорят, что это ненасильственная смерть, но я уверена, что это не так. Сейчас я добиваюсь встречи с президентом — он говорил, что сможет принять меня в любое время, — рассказала нам по телефону Светлана Коржич.
Напомним, сегодня, 19 апреля, в Следственном комитете рассказали, что расследование дела о смерти Александра Коржича завершено.
Трое сержантов уже привлечены по делу в качестве обвиняемых. Сержантам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 455 «Превышение власти, повлекшее тяжкие последствия — доведение до самоубийства». Санкция статьи предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы. Установлено, что они вымогали у рядовых деньги, издеваясь, принуждали солдат выполнять упражнения, в том числе и ночью после сигнала «отбой!».
— В ходе следствия установлены многочисленные факты превышения ими власти (всего более 150 эпизодов) и получение взятки. Вину обвиняемые признали частично. Они не признают то, что своими действиями довели Коржича до самоубийства, — рассказал Олег Шандарович, начальник Главного следственного управления Следственного комитета.
Светлана Коржич говорит, что в понедельник ее пригласили приехать в Минск и ознакомиться с материалами дела.
— Потерпевшими признали меня и отца Саши. Конечно, я поеду, буду говорить, что с результатами я не согласна.
Женщина вспоминает, что у Саши была возможность уехать жить в Германию, Бельгию — он ездил туда по программе оздоровления детей, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС.
— Он говорил: «Мама, отслужу в армии, и буду спать спокойно. Разве я не смогу за себя постоять?». Вот, постоял. В нашей семье беда за бедой: через 5 месяцев после смерти Саши умерла моя мама. Но я не отступлюсь, буду добиваться правды.