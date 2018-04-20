В центре Калининграда появятся новые остановки общественного транспорта

В центре Калининграда оборудуют новые остановки для общественного транспорта. Два пункта появятся на улице Черняховского — за перекрёстком ул. Горького (в сторону площади Победы) и в районе магазина «Океан» (в сторону площади Василевского). Ещё один пункт оборудуют рядом с домом 36−42 на улице Театральной.