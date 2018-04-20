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12:24 (мск), источник: Калининград.Ru

В центре Калининграда появятся новые остановки общественного транспорта

Власти решили разделить потоки городских и областных автобусов.

Источник: Калининград.Ru

В центре Калининграда оборудуют новые остановки для общественного транспорта. Два пункта появятся на улице Черняховского — за перекрёстком ул. Горького (в сторону площади Победы) и в районе магазина «Океан» (в сторону площади Василевского). Ещё один пункт оборудуют рядом с домом 36−42 на улице Театральной.

Обустройство остановок оценили в 549 782 рубля. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок. Итоги аукциона подведут 5 мая. Работы должны выполнить до конца сентября.

Как пояснил корреспонденту Калининград.Ru директор МКУ ГДСР Владимир Свинцов, площадки оборудуют для разделения потоков городских и областных маршрутов. Межмуниципальный транспорт будет высаживать пассажиров на новых остановках. Таким образом власти намерены бороться с заторами в центре Калининграда.

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