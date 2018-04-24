Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В России внезапно найдены миллионы тонн золота
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Опасные заблуждения о раннем развитии
Британский посол обратился с призывом к россиянам
Кристина Орбакайте надела облегающее «ягодное» платье
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры
Михалков и Безрукова представили фильм с Нагиевым
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» выйти во второй круг плей-офф
Кристина Орбакайте надела облегающее «ягодное» платье
Скарлетт Йоханссон впервые вышла в свет с новым бойфрендом
5 ошибок сторонников здорового питания
Что делать, если вы все забываете
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Названа страна с лучшим гражданством
Фоторепортажи
16США совместно с Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
17Time 100
16:29 (мск), источник: Популярная механика

Ученые создали электронный нос-долгожитель

Ученые из Саратовского государственного технического университета совместно с коллегами Технологического института Карлсруэ (Германия) и университета Манас (Киргизия) разработали эффективный способ обучения электронных носов.

Источник: Популярная механика

Электронные носы — это компактные устройства для распознавания широкого класса химических веществ. В отличие от простых датчиков газов, они могут не только различать смеси, но и запоминать новые запахи благодаря обучению с помощью систем искусственного интеллекта.

Обучение электронного носа похоже на тренировку поисковых собак: компьютеру, оборудованному сенсорами, показывается нужный запах, который закрепляется его обозначением. Представим, что сенсор направлен на поиск в атмосфере запаха розы. Компьютер запоминает, какой у розы «образ» и впоследствии отличает ее, например, от аромата квашеной капусты.

Но, в отличие от биологической системы обоняния, электронный нос, при помещении в реальные условия, когда в окружающей атмосфере возникает много неконтролируемых примесей, начинает «путаться» буквально через несколько дней. Ученые, часто имеющие дело с газовыми сенсорами, конечно, знают в чем дело.

«Дело в том, что сенсоры нестабильны и их показания дрейфуют со временем, — поясняет один из авторов, профессор СГТУ Виктор Сысоев. — Потому нужны стабильные сенсоры, избегающие дрейфа. Мы продемонстрировали, как подойти к этой проблеме на примере электронного носа, основанного на мультисенсорной матрице из оксида металла».

Саратовские ученые разработали стабильные высокочувствительные сенсоры на основе монокристаллических нановолокон. Но оказалось, что электронные носы на их основе могут безошибочно распознавать запахи только неделю-другую, а потом требуют перекалибровки.

Поэтому специалисты СГТУ попытались посмотреть на эту проблему с другой стороны. Речь идет о быстром алгоритме перекалибровки сенсоров с возможностью тонкой подстройки по ходу работы прибора.

«Мы выяснили, что стабильность электронного носа зависит в основном от случайных изменений состава окружающего воздуха, а ввод процедуры дообучения носа обеспечивает его стабильность на протяжении многих лет, — добавляет Сысоев. — Более того, мы впервые доказали способность прибора функционировать более восьми лет, — никто еще не демонстрировал такой долгой и успешной работы искусственных носов».

Для реализации и проверки идеи в Технологическом институте Карлсруэ был установлен «демонстратор» электронного носа, который тщательно откалибровали (в течение двух недель) на воздействие трех «запахов»: зажигалки, фломастера и «чистого» воздуха. Если поднести к электронному носу лежащий неподалеку фломастер, сенсоры распознают его запах и автоматически используют полученные данные для своей подстройки к текущему состоянию воздуха. Эта система безошибочно работает с 2009 года.

Данная разработка имеет большое значение для практиков, так как на ее основе может быть создан «идеальный» электронный нос, являющийся стабильным и простым техническим инструментом для анализа состава газовых сред.

Результаты исследования опубликованы в журнале Sensors.

 Как стать снайпером: основы снайперского дела
Чем денисовский человек отличается от Homo sapiens?
Пашинян готов возглавить правительство Армении до выборов
Почему армия не может отказаться от советской винтовки
На китаянку «с неба» упала собака (видео)
Bloomberg: Дональд Трамп все же спал в Москве в 2013 году
Россия прекращает госфинансирование ГЛОНАСС
«Мы все умрем!»: крысы-мутанты и реальные случаи массовой паники
Пять открытий, в которые трудно поверить
Спорт
«Ливерпуль» сыграет с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов Обе команды не считались претендентами на выход в финал главного европейского клубного турнира, однако сумели победить на предыдущей стадии топ-клубы
Авто
В Россию придёт новый недорогой кроссовер Kia Корейская марка сейчас занята разработкой нового компактного кроссовера, который со временем доберётся до нашего рынка
Hi-Tech
В России рухнули цены на iPhone X Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что на данный момент он стоит почти на 20% дешевле РРЦ.
Кино
Зудина, Ургант и Михалков посетили премьеру фильма в ГУМе Показ картины по рассказам Резо Габриадзе «Знаешь, мама, где я был?» открыл 18-й фестиваль «Черешневый лес»
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Глава Минстроя назвал самые благоустроенные регионы России
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
Леди
Как носить анималистичный принт и быть в тренде Первое, что приходит на ум при упоминании анималистичного принта - леопардовый total look и клатч из кожи питона
Дети
43-летняя Татьяна Навка сообщила о пополнении в семье (фото) Ее младшая сестра недавно родила ребенка.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь