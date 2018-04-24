Занимаетесь самолечением? Google доложит о вас

Источник: Популярная механика

Предположим, у вас вскочила на коже странная шишка. Вроде нет поводов для паники, поэтому к доктору вы не идете (очереди, деньги, время), но зато начинаете искать в интернете, что это может быть за симптом.

Можно подумать, что все эти поисковые запросы исчезнут без следа, но оказывается власти за ними следят, причем вполне официально и законно. Поисковые тренды Google, а также твиты с геотегами — это совершенно доступная информация, открытая каждому, и потому медики уже давно их изучают.

Например, два исследования, проведенные Центрами контроля и профилактики заболеваний в США, выявили связь между паттернами вспышек сифилиса и онлайн-активностью людей в этих областях. Один эксперимент показал, что история Google по поиску 25 ключевых слов, вроде «STD» и «Find Sex,» связаны с увеличением числа зарегистрированных случаев сифилиса на той же территории в последующие недели. Второй эксперимент выявил такую же закономерность между вспышками сифилисами и твитами о сифилисе с геотегами (да, люди в Твиттере обсуждают сифилис) или небезопасном сексуальном поведении.

Сбор и так доступной информации из Google или Twitter гораздо проще, чем разработка моделей, используемых для отслеживания вспышек заболеваний — да и эффективность у них, как показывают опыты, примерно та же. Исследователи уже сравнили выводы из полученных данных с существующими моделями и реальным уровнем сифилиса в 2012—2014 годах.

Правда, это не значит, что твиты о незащищенном сексе в любой стране мира являются причиной увеличения случаев заболевания сифилисом и наоборот. Исследователи намекнули скорее на связь между поведением людей онлайн и их сексуальным здоровьем, но это также крайне ненадежный предсказательный инструмент.