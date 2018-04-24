Небо в алмазах

Официально история ЛСД началась 16 ноября 1938 года. В этот день Альберт Хофманн, молодой химик, работавший в швейцарской фармакологической компании «Сандоз», получил из спорыньи (Claviceps), гриба из семейства спорыньевых, паразитирующего на злаках, алкалоид — лизергиновую кислоту. Из нее он синтезировал ЛСД-25 (диэтиламид лизергиновой кислоты 25) — вещество получило номер 25, будучи 25-м по счету соединением, синтезированным из этой кислоты.

Об эффектах алкалоидов спорыньи на организм человека было известно давно. Грибок неоднократно поражал урожаи ржи по всему миру, начиная как минимум с середины VI века. Потребление хлеба из пораженного зерна (спорынья распространялась в основном в холодные и сырые годы) приводило к масштабным эпидемиям эрготизма, или «огня святого Антония», — отравлениям алкалоидами спорыньи: только в Российской империи с начала XVIII по начало XX века зафиксировано 24 крупные эпидемии. Страдающего от эрготизма поражали конвульсии и гангрена конечностей; кроме того, наблюдались и психические эффекты: больной впадал в состояние бреда. Из-за большого количества симптомов в распространении эпидемий эрготизма даже обвиняли ведьм: считалось, что «Антониев огонь» появлялся не без помощи колдовства.

Несмотря на свою опасность, в малых дозах алкалоиды спорыньи долгое время использовались в фармакологии: для лечения мигреней, нервных расстройств, а также при родах — для остановки кровотечений и стимулирования сокращений матки. В «Сандоз» Хофманн изучал возможности расширения потенциала использования спорыньи в медицинских целях, а ее сильный психоактивный эффект обнаружил совершенно случайно.

Путь домой

Все началось с того, что 16 апреля 1943 года Хофманн приготовил порцию препарата, синтезированного им за пять лет до этого. По окончании манипуляций ученый почувствовал себя странно: он впал в необычное для себя психическое состояние, похожее на сон наяву. Хофманн предположил, что в его организм попала микроскопическая доза ЛСД, оставшаяся на подушечках пальцев. Через три дня, 19 апреля, ученый решил провести на себе целенаправленный эксперимент — принять 0,25 миллиграмма препарата. Исходя из данных об использовании алкалоидов спорыньи в медицине, Хофманн решил начать с минимальной дозы, способной, по его мнению, привести хоть к какому-то эффекту.

Реальный эффект, однако, превзошел все ожидания. Почувствовав недомогание, Хофманн отправился домой на велосипеде. В течение последующих нескольких часов ученый испытывал всевозможные галлюцинации: краски природы меняли цвета, стены в гостиной растекались, а мебель приобретала человеческие формы.

Воздействие препарата было поистине пугающим. Оправившись, Хофманн доложил о результатах своего опыта руководству «Сандоз». Решив, что применение вещества, полученного Хофманном, может помочь в изучении и лечении психических состояний и расстройств (от алкоголизма и депрессии до шизофрении), компания в 1947 году начала коммерческий выпуск ЛСД: препарат получил название «Делицид» и распространялся по психиатрическим лечебницам. Сам Хофманн продолжил исследования и привлек к опытам с применением ЛСД работников своей лаборатории и студентов.

Применение ЛСД для лечения психических расстройств широко распространилось в 50-х годах. Этот метод лечения называли «психоделической психотерапией», а ведущим центром по его использованию стала психиатрическая лечебница «Повик» в британском графстве Вустершир. Один из врачей учреждения Рональд Сэндисон заинтересовался ЛСД после встречи с Альбертом Хофманном в 1952 году. Рассказав руководству больницы об эффективности лечения клинической депрессии и даже шизофрении за счет «освобождения сознания» под действием препарата, Сэндисон настоял на введении в больнице психоделической психотерапии. Первое исследование было проведено в том же году: оказалось, что пациенты с депрессией, приняв ЛСД, быстрее и лучше обращаются к своим самым тайным (и даже подавленным) воспоминаниям, что значительно облегчает их общение с психотерапевтом и, как следствие, — повышает эффективность лечения.

Поставки «Делицида» для широкого применения в клинических исследованиях начались шестью годами позже; под руководством Сэндисона исследования проводились вплоть до 1966 года, когда из-за распространения ЛСД за пределами клиник, среди людей, принимавших его в рекреационных целях, производство и обращение препарата (даже в медицинских целях) запретили в США и ряде других стран. Всего через психоделическую психотерапию под руководством Сэндисона прошли более шестисот пациентов.

Включись, настройся, выпадай

Нельзя сказать, что запрет на производство и распространение ЛСД полностью остановил его оборот. Стояла середина 60-х: время раскрепощения, свободы и творчества: многочисленные произведения искусства — от песен и картин до произведений архитектуры и книг — были вдохновлены психоделическими путешествиями сознания. Экспериментировали с ЛСД и ученые, разумеется, уже вне стен психиатрических лечебниц.

Одной из ключевых фигур в исследованиях, связанных с ЛСД, стал лектор Гарвардского университета, психолог Тимоти Лири. Он приступил к экспериментам с психоделическими веществами еще в начале 60-х, до запрета на их использование. Лири долгое время изучал воздействие на психическое состояние людей псилоцибина — алкалоида и психоделика, содержащегося в некоторых видах так называемых галлюциногенных грибов. Лири и его студенты нередко ставили опыты на самих себе, что приводило к конфликтам с этической комиссией и руководством университета.

Один из самых известных экспериментов под руководством Лири в 1962 году провел его студент, психиатр Уолтер Панк — он изучал воздействие псилоцибина на гарвардских студентов-богословов. Панка, в частности, интересовало, смогут ли глубоко верующие люди пережить момент божественного откровения. Эксперимент был плацебо-контролируемым, а при опросе, проведенном через несколько лет после эксперимента, его участники оценивали полученный ими опыт как одну из «высочайших точек» своей духовной жизни.

После знакомства Лири с ЛСД он начал использовать в своих экспериментах и его. Ученый был убежден, что психологические эффекты применения психоделика способны изменить поведение людей, например избавить преступников от тяги к насилию. Протесты со стороны университетского руководства нарастали: студенты, не попавшие к Лири добровольцами, узнав об эффектах ЛСД от своих знакомых, начали принимать его в рекреационных целях (а это не одобрялось еще до всяких официальных запретов). Лири и один из его коллег были уволены в 1963 году.

Это не остановило ученого: Лири продолжил свои эксперименты и без официальной аффилиации. Он активно пропагандировал прием психоделиков, чем привлекал внимание не только многочисленных хиппи, но и спецслужб. В 1970 году его осудили за хранение марихуаны на 38 лет. Впрочем, Лири провел в тюрьме недолгий срок — бежав, он перебрался в Швейцарию, но, не получив там убежища, отправился в Афганистан, где и был пойман в 1972 году, после чего вернулся в американскую тюрьму, из которой вышел четырьмя годами позже и уже на законных основаниях.

В странах советского блока среди ученых, изучавших воздействие ЛСД на человеческую психику, больше всего был известен чехословацкий психолог Станислав Гроф. Свои эксперименты он начал еще в середине 50-х годов прошлого столетия в пражском Институте психиатрических исследований. Для опытов, помимо ЛСД, он также использовал псилоцибин и мескалин — психоделик, получаемый из кактусов лофофора (Lophophora). Психоделики ученый изучал в контексте трансперсональной психотерапии — ответвления психологии, направленного на изучение изменений состояния сознания. В начале 60-х годов Гроф перебрался в Университет Джонса Хопкинса в Мэриленде, США, где продолжал свои исследования в течение следующих семи лет.

Без отпора

Применением ЛСД интересовались и правительственные организации. Печально известный секретный проект ЦРУ MK-ULTRA был посвящен поиску эффективных средств манипуляции массовым сознанием: в течение почти 20 лет, с начала 50-х до конца 60-х годов прошлого века, спецслужбы изучали всевозможные способы контроля над человеческим разумом. Бóльшая часть исследований проходила под руководством американского психиатра Дональда Камерона в Университете Макгилла в Квебеке, в Канаде. Среди всех наркотиков, используемых в экспериментах, ЛСД привлекал внимание ЦРУ больше всего: руководителям спецслужбы, в первую очередь, хотелось знать, можно ли с помощью этого вещества раскрывать советских агентов и могут ли советы, в свою очередь, проделывать то же самое с американскими разведчиками.

Все исследования проводились в строжайшей секретности, поэтому привлечение добровольцев со стороны не рассматривалось. Под контролем MK-ULTRA ЛСД принимали пациенты психиатрических лечебниц, наркоманы и преступники — те, кто, как выразился один из участников проекта, «не могут дать отпор». В конце концов проект был закрыт, и в отношении его участников даже началось официальное расследование. В прессу, в частности, попали сообщения о том, что к экспериментам нередко привлекали наркозависимых, предлагая им в качестве вознаграждения героин.

Известны также случаи, когда объектами опытов становились сотрудники ЦРУ и других правительственных организаций, врачи и военные, а также обычные граждане, причем почти всегда это делалось без их ведома и согласия. Самый известный пример — это появление в некоторых городах США так называемых «домов безопасности» в ходе операции «Полуночная кульминация» (Midnight Climax). Эти дома находились под контролем агентов ЦРУ и по сути были притонами: завербованные секс-работницы заманивали в них людей и предлагали им наркотические вещества, в том числе ЛСД. За поведением «подопытных» после приема наркотиков наблюдали агенты и ученые, принимавшие участие в проекте MK-ULTRA; они находились за специальным односторонним зеркалом.

Несмотря на большую правительственную и научную важность, эксперименты MK-ULTRA во многом нарушали установленный еще в конце 40-х годов Нюрнбергский кодекс, регулирующий процедуру проведения опытов с участием людей. Проект был официально остановлен в 1973 году, а расследование проведенных в его ходе экспериментов продолжалось еще несколько лет после этого.

ЛСД и мозг

Из-за широкого применения ЛСД в рекреационных целях, а также из-за общественного резонанса, вызванного правительственными проектами, диэтиламид лизергиновой кислоты давно входит в список запрещенных наркотических средств. Именно поэтому его фармакодинамика, а также влияние на активность головного мозга изучены не до конца, хотя первые данные появились благодаря исследованиям самого Хофманна. Кое-что, однако, узнать удалось: ученые изучали кристаллическую структуру вещества в комплексе с рецепторами, проводили эксперименты на модельных организмах и даже, получив специальное разрешение, давали небольшие дозы добровольцам.

ЛСД относят к структурным аналогам нейромедиатора серотонина, который играет важную роль в работе системы вознаграждения головного мозга. Попадая в организм, ЛСД воздействует на различные связанные с G-белком рецепторы: дофаминовые (известно, например, что ЛСД выступает агонистом рецептора D2), серотониновые и адренорецепторы, реагирующие на адреналин и норадреналин. Несмотря на то, что биохимические свойства препарата до сих пор не изучены сколько-нибудь подробно, исследования показывают, что главной «мишенью» ЛСД является серотониновый 5-HT2B-рецептор. В частности, в прошлом году именно такое рецепторное воздействие ЛСД продемонстрировали две независимых группы ученых из Швейцарии и США. В ходе экспериментов с 5-HT2B и гомологичным ему рецептором 5-HT2A ученые обнаружили, что под воздействием ЛСД одна из внеклеточных петель серотонинового рецептора формирует «крышку», захватывая молекулу вещества в своем активном центре. Это заставляет вещество непрерывно активироваться и тем самым вызывает галлюцинации.

За год до этого, в 2016 году, британским ученым впервые удалось получить разрешение на использование ЛСД в плацебо-контролируемом фМРТ-исследовании. Участники из активной экспериментальной группы приняли 0,75 миллиграмма вещества. Данные томографии показали, что в головном мозге после приема ЛСД наблюдается повышенная активация сети пассивного режима работы мозга, а также общее снижение упорядоченности работы: вместе активировались участки, которые обычно работают по отдельности. Так, синхронно с другими участками активировалась первичная зрительная кора — ученые предположили, что именно этот механизм работы мозга лежит в основе появления галлюцинаций. Примечательно, что официальные организации отказались давать исследователям деньги на проведение эксперимента: необходимую сумму (около 25 тысяч фунтов) собрали, запустив общественную краудфандинговую кампанию.

Можно сказать, что в последние годы интерес к исследованиям психических эффектов ЛСД возрастает. Впервые с середины прошлого столетия ученые изучают его влияние, например, на речь и эмоции, избавляя участников от страха. Тем не менее, к изучению феномена человеческого сознания (а именно оно является главным «объектом» воздействия ЛСД) ученые еще только подбираются. Скорее всего, эксперименты с ЛСД будут проводиться и дальше: разумеется, только легально и с согласия участников.