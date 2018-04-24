Небо в алмазах
Краткая история использования ЛСД в научных целях.
Краткая история использования ЛСД в научных целях.
Официально история ЛСД началась 16 ноября 1938 года. В этот день Альберт Хофманн, молодой химик, работавший в швейцарской фармакологической компании «Сандоз», получил из спорыньи (Claviceps), гриба из семейства спорыньевых, паразитирующего на злаках, алкалоид — лизергиновую кислоту. Из нее он синтезировал ЛСД-25 (диэтиламид лизергиновой кислоты 25) — вещество получило номер 25, будучи 25-м по счету соединением, синтезированным из этой кислоты.
Об эффектах алкалоидов спорыньи на организм человека было известно давно. Грибок неоднократно поражал урожаи ржи по всему миру, начиная как минимум с середины VI века. Потребление хлеба из пораженного зерна (спорынья распространялась в основном в холодные и сырые годы) приводило к масштабным эпидемиям эрготизма, или «огня святого Антония», — отравлениям алкалоидами спорыньи: только в Российской империи с начала XVIII по начало XX века зафиксировано 24 крупные эпидемии. Страдающего от эрготизма поражали конвульсии и гангрена конечностей; кроме того, наблюдались и психические эффекты: больной впадал в состояние бреда.
Несмотря на свою опасность, в малых дозах алкалоиды спорыньи долгое время использовались в фармакологии: для лечения мигреней, нервных расстройств, а также при родах — для остановки кровотечений и стимулирования сокращений матки. В «Сандоз» Хофманн изучал возможности расширения потенциала использования спорыньи в медицинских целях, а ее сильный психоактивный эффект обнаружил совершенно случайно.
Путь домой
Все началось с того, что 16 апреля 1943 года Хофманн приготовил порцию препарата, синтезированного им за пять лет до этого. По окончании манипуляций ученый почувствовал себя странно: он впал в необычное для себя психическое состояние, похожее на сон наяву. Хофманн предположил, что в его организм попала микроскопическая доза ЛСД, оставшаяся на подушечках пальцев. Через три дня, 19 апреля, ученый решил провести на себе целенаправленный эксперимент — принять 0,25 миллиграмма препарата. Исходя из данных об использовании алкалоидов спорыньи в медицине, Хофманн решил начать с минимальной дозы, способной, по его мнению, привести хоть к
Реальный эффект, однако, превзошел все ожидания. Почувствовав недомогание, Хофманн отправился домой на велосипеде. В течение последующих нескольких часов ученый испытывал всевозможные галлюцинации: краски природы меняли цвета, стены в гостиной растекались, а мебель приобретала человеческие формы.
Воздействие препарата было поистине пугающим. Оправившись, Хофманн доложил о результатах своего опыта руководству «Сандоз». Решив, что применение вещества, полученного Хофманном, может помочь в изучении и лечении психических состояний и расстройств (от алкоголизма и депрессии до шизофрении), компания в 1947 году начала коммерческий выпуск ЛСД: препарат получил название «Делицид» и распространялся по психиатрическим лечебницам. Сам Хофманн продолжил исследования и привлек к опытам с применением ЛСД работников своей лаборатории и студентов.
Применение ЛСД для лечения психических расстройств широко распространилось в 50-х годах. Этот метод лечения называли «психоделической психотерапией», а ведущим центром по его использованию стала психиатрическая лечебница «Повик» в британском графстве Вустершир. Один из врачей учреждения Рональд Сэндисон заинтересовался ЛСД после встречи с Альбертом Хофманном в 1952 году. Рассказав руководству больницы об эффективности лечения клинической депрессии и даже шизофрении за счет «освобождения сознания» под действием препарата, Сэндисон настоял на введении в больнице психоделической психотерапии. Первое исследование было проведено в том же году: оказалось, что пациенты с депрессией, приняв ЛСД, быстрее и лучше обращаются к своим самым тайным (и даже подавленным) воспоминаниям, что значительно облегчает их общение с психотерапевтом и, как следствие, — повышает эффективность лечения.
Поставки «Делицида» для широкого применения в клинических исследованиях начались шестью годами позже; под руководством Сэндисона исследования проводились вплоть до 1966 года, когда
Включись, настройся, выпадай
Нельзя сказать, что запрет на производство и распространение ЛСД полностью остановил его оборот. Стояла середина 60-х: время раскрепощения, свободы и творчества: многочисленные произведения искусства — от песен и картин до произведений архитектуры и книг — были вдохновлены психоделическими путешествиями сознания. Экспериментировали с ЛСД и ученые, разумеется, уже вне стен психиатрических лечебниц.
Одной из ключевых фигур в исследованиях, связанных с ЛСД, стал лектор Гарвардского университета, психолог Тимоти Лири. Он приступил к экспериментам с психоделическими веществами еще в начале 60-х, до запрета на их использование. Лири долгое время изучал воздействие на психическое состояние людей псилоцибина — алкалоида и психоделика, содержащегося в некоторых видах так называемых галлюциногенных грибов. Лири и его студенты нередко ставили опыты на самих себе, что приводило к конфликтам с этической комиссией и руководством университета.
Один из самых известных экспериментов под руководством Лири в 1962 году провел его студент, психиатр Уолтер Панк — он изучал воздействие псилоцибина на гарвардских
После знакомства Лири с ЛСД он начал использовать в своих экспериментах и его. Ученый был убежден, что психологические эффекты применения психоделика способны изменить поведение людей, например избавить преступников от тяги к насилию. Протесты со стороны университетского руководства нарастали: студенты, не попавшие к Лири добровольцами, узнав об эффектах ЛСД от своих знакомых, начали принимать его в рекреационных целях (а это не одобрялось еще до всяких официальных запретов). Лири и один из его коллег были уволены в 1963 году.
Это не остановило ученого: Лири продолжил свои эксперименты и без официальной аффилиации. Он активно пропагандировал прием психоделиков, чем привлекал внимание не только многочисленных хиппи, но и спецслужб. В 1970 году его осудили за хранение марихуаны на 38 лет. Впрочем, Лири провел в тюрьме недолгий срок — бежав, он перебрался в Швейцарию, но, не получив там убежища, отправился в Афганистан, где и был пойман в 1972 году, после чего вернулся в американскую тюрьму, из которой вышел четырьмя годами позже и уже на законных основаниях.
В странах советского блока среди ученых, изучавших воздействие ЛСД на человеческую психику, больше всего был известен чехословацкий психолог Станислав Гроф. Свои эксперименты он начал еще в середине 50-х годов прошлого столетия в пражском Институте психиатрических исследований. Для опытов, помимо ЛСД, он также использовал псилоцибин и мескалин — психоделик, получаемый из кактусов лофофора (Lophophora). Психоделики ученый изучал в контексте трансперсональной психотерапии — ответвления психологии, направленного на изучение изменений состояния сознания. В начале 60-х годов Гроф перебрался в Университет Джонса Хопкинса в Мэриленде, США, где продолжал свои исследования в течение следующих семи лет.
Без отпора
Применением ЛСД интересовались и правительственные организации. Печально известный секретный проект ЦРУ
Все исследования проводились в строжайшей секретности, поэтому привлечение добровольцев со стороны не рассматривалось. Под контролем
Известны также случаи, когда объектами опытов становились сотрудники ЦРУ и других правительственных организаций, врачи и военные, а также обычные граждане, причем почти всегда это делалось без их ведома и согласия. Самый известный пример — это появление в некоторых городах США так называемых «домов безопасности» в ходе операции «Полуночная кульминация» (Midnight Climax). Эти дома находились под контролем агентов ЦРУ и по сути были притонами: завербованные
Несмотря на большую правительственную и научную важность, эксперименты
ЛСД и мозг
ЛСД относят к структурным аналогам нейромедиатора серотонина, который играет важную роль в работе системы вознаграждения головного мозга. Попадая в организм, ЛСД воздействует на различные связанные с
За год до этого, в 2016 году, британским ученым впервые удалось получить разрешение на использование ЛСД в
Можно сказать, что в последние годы интерес к исследованиям психических эффектов ЛСД возрастает. Впервые с середины прошлого столетия ученые изучают его влияние, например, на речь и эмоции, избавляя участников от страха. Тем не менее, к изучению феномена человеческого сознания (а именно оно является главным «объектом» воздействия ЛСД) ученые еще только подбираются. Скорее всего, эксперименты с ЛСД будут проводиться и дальше: разумеется, только легально и с согласия участников.
Елизавета Ивтушок.