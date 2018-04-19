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19:01 (мск), источник: RTVi

Создатель «Новичка» рассказал, как отравился этим веществом

Владимир Углев, который в 1990-х работал над веществом А-234, более известным как «Новичок», рассказал корреспонденту RTVI, как однажды им отравился.

Когда Углев был в лаборатории, колба, где находился «Новичок», взорвалась, и вещество попало ему на незащищенную руку. «Если бы оно было жидкое и горячее, то вряд ли бы я остался живой», — рассказал химик. Но поскольку вещество было твердым, то Углев успел промыть руку санитарным раствором.

Сам Углев называет «Новичок» только А-234. По его словам, название, которое придумал для вещества другой его создатель Вил Мирзаянов, неверное. Химик также раскритиковал теорию Мирзаянова о том, что Юлия и Сергей Скрипаль выжили, потому что вещество потеряло свою концентрацию из-за британского климата.

«Мирзаянов чушь городит», — сказал Углев. По его словам, А-234 — «очень стабильный» яд, и Скрипалей могли отравить даже теми образцами, которые создали еще в СССР. Ученый выдвинул свою теорию выздоровления Скрипалей. Он считает, что после того, как отец и дочь схватились за дверную ручку, которая предположительно была обработана ядом, они могли просто помыть руки с мылом.

Взялись за ручку, помыли руку с мылом. Кроме того, на ладони кожа грубее, все проходит хуже.
Владимир Углев
один из создателей вещества А-234 "Новичок"

Разработчик «Новичка» также отверг версию российского МИДа о том, что Скрипалей на самом деле отравили веществом BZ (ее отрицают и в ОЗХО). «BZ — сильное вещество, но оно твердое, его на ручку не намажешь, — пояснил Углев.

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Вил Мирзаянов рассказал о «Новичке» еще в 1992 году. После выхода статьи химика в газете «Московские новости» его обвиняли в разглашении гостайны и дважды арестовывали.

После отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии британские власти заявили, что их отравили именно «Новичком». Премьер-министр Тереза Мэй и глава МИД Соединенного королевства Борис Джонсон говорили, что с высокой вероятностью к покушению на Скрипалей причастны российские власти. В Кремле эту информацию категорически отвергали. Газета Times писала, что «Новичок», которым отравили Скрипалей, создан в городе Шиханы в Саратовской области. В середине апреля эксперты ОЗХО подтвердили, что бывшего разведчика и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, но конкретно «Новичок» в своем докладе не упоминали. .

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