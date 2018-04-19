Экс-супруга бизнесмена Ахмедова отсудила у него яхту стоимостью $492 млн
Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — Суд Лондона обязал российского предпринимателя Фархада Ахмедова передать в собственность
Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — Суд Лондона обязал российского предпринимателя Фархада Ахмедова передать в собственность
По словам судьи Чарльза
Судья отметил, что в ходе бракоразводного процесса Ахмедов пытался утаить свои активы «в паутине офшорных компаний».
Ранее Верховный суд Лондона уже присудил Ахмедовой $646 млн в качестве денежной компенсации в рамках бракоразводного процесса.