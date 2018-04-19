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19:21 (мск), источник: Интерфакс

Экс-супруга бизнесмена Ахмедова отсудила у него яхту стоимостью $492 млн

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — Суд Лондона обязал российского предпринимателя Фархада Ахмедова передать в собственность экс-супруге Татьяне яхту стоимостью $492 млн в рамках бракоразводного процесса, сообщает в четверг агентство Bloomberg.

По словам судьи Чарльза Хэддона-Кейва, это решение продиктовано тем, что Ахмедов пытался скрыть от суда, что в его собственности находится 115-метровая яхта, носящая название Luna. Бизнесмен приобрел ее у Романа Абрамовича в 2014 году.

Судья отметил, что в ходе бракоразводного процесса Ахмедов пытался утаить свои активы «в паутине офшорных компаний».

В настоящее время яхта стоит в сухом доке в Дубае. На ней оборудованы две вертолетные площадки, 20-метровый бассейн, восемь небольших лодок и мини-субмарина.

Ранее Верховный суд Лондона уже присудил Ахмедовой $646 млн в качестве денежной компенсации в рамках бракоразводного процесса.

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