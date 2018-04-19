Ученые выяснили, насколько курение увеличивает риск инсульта

Источник: РИА Новости

Новость Одиночество приводит к инсульту и инфаркту

Исследователи изучили группу из 615 мужчин в возрасте от 15 до 49 лет, каждый из которых пережил инсульт в предыдущие три года, а также 530 здоровых участников аналогичного возраста.

Их разделили на группы курильщиков, бросивших курить и некурящих. Курильщиков, в свою очередь, отнесли к одной из четырех групп в зависимости от количества выкуриваемых в день сигарет: до 10, от 11 до 20, от 21 до 39 или свыше 40.