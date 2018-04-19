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20:48 (мск), источник: РИА Новости

Ученые выяснили, насколько курение увеличивает риск инсульта

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Ученые института Мэрилэнда в Балтиморе установили, как курение влияет на риск инсульта у мужчин моложе 50 лет, сообщает портал Eurekalert.

Источник: РИА Новости
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Исследователи изучили группу из 615 мужчин в возрасте от 15 до 49 лет, каждый из которых пережил инсульт в предыдущие три года, а также 530 здоровых участников аналогичного возраста.

Их разделили на группы курильщиков, бросивших курить и некурящих. Курильщиков, в свою очередь, отнесли к одной из четырех групп в зависимости от количества выкуриваемых в день сигарет: до 10, от 11 до 20, от 21 до 39 или свыше 40.

Выяснилось, что риск инсульта у курильщиков по сравнению с некурящими увеличивается на 88 процентов. У тех, кто выкуривал меньше 10 сигарет в день, риск инсульта был на 46 процентов выше. Участники, которые выкуривали не менее двух пачек в день, оказались почти в пять раз более уязвимы по сравнению с теми, кто не курил вообще.

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