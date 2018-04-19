Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах Казахстана
В западных и южных регионах Казахстана ожидается усиление ветра, в
В западных и южных регионах Казахстана ожидается усиление ветра, в
АСТАНА, 19 апр — Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана, сообщает «Казгидромет».
Двадцатого апреля по
В Костанайской области 20 апреля ожидается местами туман, ветер 15−20 м/с.
2
Днем 20 апреля в Актюбинской области местами порывы южного,
В Атырауской области 20 апреля местами ожидается гроза, усиление