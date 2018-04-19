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19:57 (мск), источник: Sputniknews.kz

Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах Казахстана

В западных и южных регионах Казахстана ожидается усиление ветра, в Северо-Казахстанской области синоптики ожидают осадки и повышение уровня воды.

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Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 19 апр — Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана, сообщает «Казгидромет».

Двадцатого апреля по Северо-Казахстанской области ожидается юго-западный ветер 15−20, местами порывы 23−28 м/с. В Петропавловске 20 апреля ожидается юго-западный ветер 15−20, днем порывы 23 м/с. В области также объявлено штормовое предупреждение из-за превышения опасных уровней воды.

В Костанайской области 20 апреля ожидается местами туман, ветер 15−20 м/с.

20—22 апреля в Кызылординской области местами ожидаются южный ветер 15−20 м/с, пыльная буря.

Днем 20 апреля в Актюбинской области местами порывы южного, юго-западного ветра 15−20 м/с. В Актобе днем 20 апреля порывы южного, юго-западного ветра могут достигнуть 18 м/с.

В Атырауской области 20 апреля местами ожидается гроза, усиление юго-западного ветра 15−20 м/с. В Атырау днем 20 апреля ожидается усиление юго-западного ветра порывы 15−18 м/с.

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