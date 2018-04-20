Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Ролик с «сошедшей с ума» молодой мамой взорвал Сеть
В Китае создали машину для строительства небоскребов
В России открывается необычный бордель (фото)
12 заброшенных мест на ЗемлеКогда смотришь на них, по коже бегут мурашки
Израиль планирует уничтожить российские С-300
Глава Франции выдвинул обвинение России
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
В деле вдовы Евстигнеева поставлена точка – СМИ
СМИ: Люди из села Грязь поведали о жизни Пугачевой
Ольга Бузова расплакалась, вспоминая о бывшем муже
ММКФ-2018: лучшие наряды церемонии открытия
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
В России открывается необычный бордель (фото)
Мошенники нашли новый способ украсть ваши деньги
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
12:57 (мск), источник: Чердак

Россияне стали реже умирать от заболеваний сердца и сосудов

Правда, для Москвы этот эффект в три раза сильнее, чем для других регионов.

Сотрудники ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России определили, какое влияние приоритетный национальный проект «Здоровье» оказал на продолжительность жизни россиян и их смертность от болезней сердца и сосудов. Они выяснили, что к 2013 году по сравнению с 2005 годом доля умерших от сердечно-сосудистых заболеваний в среднем по стране снизилась на 24,7 процентов. Улучшение ситуации более заметно в крупных городах — Москве и Санкт-Петербурге. Научная статья опубликована в European Journal of Preventive Cardiology.

В течение 2005−2013 годов медики собирали статистику о возрасте и причинах смерти жителей всех регионов России. Помимо этого, они определяли состояние здоровья населения и влияние на него различных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, ишемической болезни сердца. Для этого авторы использовали статистические данные из открытых источников.

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний рассчитывали с учетом возраста погибших. Чем старше человек, тем она неизбежно будет выше, так как по мере старения растет вероятность проблем с кровеносной системой. После внесения поправки на возраст данные оказались следующими. Доля умирающих от болезней сердца и сосудов с 2005 по 2013 годы в среднем по стране сократилось на 24,7 процента: с 383,6 человек на 100 000 до 289,0 человек на 100 000.

Однако такое оздоровление населения вызвано главным образом изменением обстановки в городах федерального значения — Москве и Санкт-Петербурге. В действующей столице падение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний составило 35,7 процента — с 306,1 до 196,9 человек на 100 000. В Северной столице аналогичные значения составили: 28,5 процента, с 362,1 до 258,9 человек на 100 000. В то же время в Московской области улучшения существенно более скромные — всего на 13,7 процента, с 433,8 до 374,3 человек на 100 000. В некоторых других регионах подвижки имели еще меньший масштаб.

По мнению исследователей, такие результаты в первую очередь объясняются высоким уровнем жизни в Москве и Санкт-Петербурге. Средний доход жителей столицы в 2−3 раза выше, чем в других регионах, и в Москву новые приборы и методы лечения попадают в первую очередь. Также ее жители чаще других едят полезные продукты — рыбу, овощи и фрукты. Тем не менее, потребление такой пищи с 2005 по 2013 год увеличилось по всей стране, но не так существенно, как в столице. Наконец, субъективное ощущение жизненного комфорта у москвичей выше, чем у жителей Подмосковья, Санкт-Петербурга и других субъектов федерации, а продолжительность жизни на 6 лет больше, чем в среднем по стране.

На основе проведенного анализа данных авторы статьи делают вывод, что приоритетный национальный проект «Здоровье», направленный на повышение качества жизни и снижения встречаемости неинфекционных заболеваний достиг заявленных целей. Тем не менее, степень успешности проекта значительно зависела от региона и была тем выше, чем лучше экономическая ситуация складывалась в данном субъекте федерации.

 Зачем российский ученый изучал кал американцев и англичан
Диабет второго типа оказался совсем не тем, чем его считали раньше
В СК уточнили число погибших при пожаре в «Зимней вишне»
Советник Трампа назвал условия улучшения отношений с Россией
Володин выступил за введение запрета на исполнение санкций США
Коста-Рика отменяет визы для россиян
Назван способ избежать смерти от инфаркта
Асад вернул Франции орден Почетного легиона
Схватка слоненка со львами попала на видео
Спорт
Арсен Венгер покинет пост главного тренера «Арсенала» Французский специалист Арсен Венгер покинет пост главного тренера английского футбольного клуба «Арсенал» в конце сезона-2017/18
Авто
Тест самого загадочного вездехода СССР Сборку этого вездехода прекратили в 1991 году с развалом Советского Союза. Но часть оборудования машины до сих пор засекречена, потому что «Синие птицы» еще в строю — заменить их нечем. Нам повезло поездить на ЗИЛ-49061, чудом попавшем в частные руки
Кино
Безрукова, Кожевникова, Михалковы и Табаков: открытие ММКФ 2018 Никита Михалков открыл юбилейный Московский международный кинофестиваль, поблагодарил британских коллег, которые приехали в Россию и «не побоялись тут быть отравленными», и посмертно наградил Олега Табакова
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Недвижимость
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
В Москве откроется самая высокая в Европе смотровая площадка
В Италии покупатели дома нашли на диване умершего почти год назад владельца
Причуды реновации: москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь