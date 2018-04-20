Россияне стали реже умирать от заболеваний сердца и сосудов

Сотрудники ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России определили, какое влияние приоритетный национальный проект «Здоровье» оказал на продолжительность жизни россиян и их смертность от болезней сердца и сосудов. Они выяснили, что к 2013 году по сравнению с 2005 годом доля умерших от сердечно-сосудистых заболеваний в среднем по стране снизилась на 24,7 процентов. Улучшение ситуации более заметно в крупных городах — Москве и Санкт-Петербурге. Научная статья опубликована в European Journal of Preventive Cardiology.

В течение 2005−2013 годов медики собирали статистику о возрасте и причинах смерти жителей всех регионов России. Помимо этого, они определяли состояние здоровья населения и влияние на него различных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, ишемической болезни сердца. Для этого авторы использовали статистические данные из открытых источников.

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний рассчитывали с учетом возраста погибших. Чем старше человек, тем она неизбежно будет выше, так как по мере старения растет вероятность проблем с кровеносной системой. После внесения поправки на возраст данные оказались следующими. Доля умирающих от болезней сердца и сосудов с 2005 по 2013 годы в среднем по стране сократилось на 24,7 процента: с 383,6 человек на 100 000 до 289,0 человек на 100 000.

Однако такое оздоровление населения вызвано главным образом изменением обстановки в городах федерального значения — Москве и Санкт-Петербурге. В действующей столице падение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний составило 35,7 процента — с 306,1 до 196,9 человек на 100 000. В Северной столице аналогичные значения составили: 28,5 процента, с 362,1 до 258,9 человек на 100 000. В то же время в Московской области улучшения существенно более скромные — всего на 13,7 процента, с 433,8 до 374,3 человек на 100 000. В некоторых других регионах подвижки имели еще меньший масштаб.

По мнению исследователей, такие результаты в первую очередь объясняются высоким уровнем жизни в Москве и Санкт-Петербурге. Средний доход жителей столицы в 2−3 раза выше, чем в других регионах, и в Москву новые приборы и методы лечения попадают в первую очередь. Также ее жители чаще других едят полезные продукты — рыбу, овощи и фрукты. Тем не менее, потребление такой пищи с 2005 по 2013 год увеличилось по всей стране, но не так существенно, как в столице. Наконец, субъективное ощущение жизненного комфорта у москвичей выше, чем у жителей Подмосковья, Санкт-Петербурга и других субъектов федерации, а продолжительность жизни на 6 лет больше, чем в среднем по стране.