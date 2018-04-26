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14:39 (мск), источник: Популярная механика

Татуировка, проявляющаяся только при болезни

В будущем татуировки могут быть не просто украшениями на теле, но полезными биохимическими устройствами, которые предупредят нас, что в организме случилась какая-то беда.

Источник: Популярная механика

Работает это так: сначала ученые создали клетки с рецепторами кальция. Эти клетки и есть татуировка: когда они находятся в теле, то могут постоянно замерять концентрацию кальция в крови. Также ученые создали клетки, выделяющие темный пигмент, меланин, при контакте с повышенной концентрацией кальция. Когда клетки чувствует ее, то проявляются на коже темным пятном.

Для проверки проекта исследователи имплантировали созданные клетки под кожу мышам, пораженным или раковыми опухолями, вызывающими гиперкальцемию, или опухолями, не влияющими на уровень кальция в крови. Как они и рассчитывали, татуировки проявились только в случае гиперкальцемии, при этом у мышей во время 38-дневного эксперимента не проявился ни один другой симптом заболевания, но черное пятно на коже явно показывало, что в организме идет какой-то болезненный процесс.

Ученые считают, что такие татуировки могут быть полезным диагностическим инструментом, так как повышенный уровень кальция — это признак заболеваний, включая некоторые формы рака. Подобная же концепция будет работать в случае других биомаркеров, а значит, и болезней. Незаметное пятно на коже сразу скажет вам, что пора обратиться к врачу, даже если никаких других симптомов нет.

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