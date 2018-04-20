Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Войска РФ и США сразились в Сирии и Трамп пожалел об этом - СМИ
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
10 звезд, не побоявшихся кормить грудью на публике
Как выглядит типичный английский дом (фото)
На Землю упало нечто странное
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
Дочь Ивана Охлобыстина перепутали с его женой
10 звезд, не побоявшихся кормить грудью на публике
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Родригеса не остановил бы и сам Сатана: ЦСКА повел в серии 2-0
Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Поклонники подозревают, что Ксения Бородина увеличила губы
Игорь Верник окунул Аглаю Тарасову лицом в именинный торт
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
На Землю упало нечто странное
Скандал: новое фальшивое порно со знаменитостями
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
08:58 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежские улицы очистят от брошенных авто

В Воронежских дворах станет больше парковочных мест — территории начали освобождать от автохлама.

Источник: Вести - Воронеж

Чиновники вешают на брошенных машинах уведомления с требованием металлолом убрать. Если же хозяин игнорирует предупреждения, то машину эвакуируют.

Эти «Лада» и «УАЗик» на улице Междуреченской припарковались аж несколько лет назад — так и стоят. Местные жители уже и не помнят, когда точно здесь появились эти машины. По всем признакам они брошены — спущены колеса, нет номеров, разбиты стекла.

— Очень плохо, что такие машины стоят, загораживают проезд. Тут у нас и дети гуляют. Хотелось бы, чтоб было чисто, красиво. А вот такое стоит — не радует глаз, — жалуется горожанка Галина Требунских.

Сгоревшая машина на улице Урицкого поселилась с Нового года. И с тех пор постепенно превращается в мусорный контейнер. Хозяина авто, похоже, всё устраивает.

— Она мешает проезду мусорной машины, она мешает парковаться другим машинам, и она мешает вообще гражданам. Вот у меня внук — 10 лет, и детвора играет здесь. Их постоянно как магнитом сюда тянет, — рассказывает местная жительница Надежда Гуло.

Теперь воронежские дворы взялись освобождать от автохлама. На брошенных машинах стали появляться уведомления — в течение двух недель владелец должен убрать автомобиль по-хорошему. А если нет — его эвакуируют и отправят на штрафстоянку.

— Для того, чтобы добиться эвакуации автомобиля, либо добровольного перемещения — нужно обратиться в управу района, приложить фотоматериалы, по возможности. А дальше уже, получается, материалы будут направлены в наше управление, — поясняет сотрудник управления административно-технического контроля Воронежа Алексей Игнатьев.

Пока власти отыскали 260 бесхозных машин — это те, о которых сообщили сами горожане и нашли сотрудники управ. 100 уже официально признаны брошенными. И теперь у их хозяев есть два месяца на то, чтобы проявить ответственность и самим убрать свои автомобили. А если нет — уже летом начнётся активная очистка воронежских дворов от таких машин.

Все новости региона
 Сменивший пол актер из "Утомленных солнцем" жестоко убит в Москве
За зверское убийство жены российский актер получил 11 лет тюрьмы
Минфин США: санкции против России достигли нужного результата
Назван способ избежать смерти от инфаркта
Король Свазиленда переименовал страну
Россия испытала новейшее оружие против беспилотников
Бюджетные туры: как сэкономить на отпуске при колебаниях рубля
Американец выиграл $15 млн в моментальную лотерею
Бизнесмена заподозрили в хищении 2,6 млрд рублей у банка
Спорт
Сборная России проиграла шведам в первом матче Воробьева Игра в Ярославле стала дебютной не только для тренеров, но и для ряда хоккеистов
Авто
Неизвестные «жестко» (даже очень) подшутили над джиперами На одной из улиц английского города Бирмингем появился плакат, предлагающий бесплатное увеличение мужского органа владельцам больших авто
Кино
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ В Москве состоялось ежегодное мероприятие, посвященное предстоящему музыкальному событию
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Недвижимость
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
В Москве откроется самая высокая в Европе смотровая площадка
В Италии покупатели дома нашли на диване умершего почти год назад владельца
Причуды реновации: москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь